Ședință decisivă în PNL: Ilie Bolojan cere votul pentru Guvernul Niculescu

Ilie Bolojan, premier interimar. Sursa foto: Agerpres

Ședință decisivă a conducerii PNL, sâmbătă, pentru stabilirea votului de învestitură: premierul interimar Ilie Bolojan propune partidului să voteze instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu.

Președintele Partidului Național Liberal, premierul interimar Ilie Bolojan, cere conducerii partidului să investească noul Guvern condus de tehnocratul Luca Niculescu. Decizia finală se discută astăzi, de la ora 13:00, în ședința Biroului Politic Național, desfășurată în format online.

Președintele PNL susține că prelungirea instabilității ar arunca România într-o zonă de risc major pe piețele internaționale. Bolojan le cere colegilor să voteze un guvern pe care nu îl vor susține politic ulterior.

„Responsabilitatea reală nu este o formulă de discurs, ci măsura lucrurilor pe care le faci atunci când eşti pus în situaţia să plăteşti un preţ. Iar pentru Partidul Naţional Liberal, un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai aşteptări, ar putea să ne coste nu doar politic, ci şi personal. PNL este pus în situaţia de a deveni parte a soluţiei unei crize pe care nu numai că nu a provocat-o, dar în care a fost de la început o ţintă, inclusiv prin atacurile repetate la care a fost supus”, a declarat ieri seară Ilie Bolojan, conform Agerpres.

Liderul liberal a insistat asupra faptului că acest pas nu înseamnă sub nicio formă refacerea vechiului parteneriat de la putere.

„Aşadar, nu refacem coaliţia şi nu vom acorda în niciun caz o susţinere necondiţionată pentru învestitură. Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieşirea dintr-o criză lungă pe care România nu şi-o mai permite. Responsabilitatea pentru echipa cu care va guverna îi aparţine în exclusivitate premierului tehnocrat desemnat de către preşedintele României. Şi aşa este şi normal: domnia sa are datoria de a forma un Cabinet şi o majoritate de învestire. Noi vom fi în opoziţie şi ne vom manifesta ca atare după potenţiala învestitură”, mai spunea Bolojan.

El spune că prețul electoral va fi unul uriaș pentru partid.

„Ştim că, de fiecare dată când Guvernul va face ceva greşit, vom putea fi acuzaţi din cauza acestui vot, chiar dacă opoziţia noastră va fi completă. Nu ne putem pune însă mai presus de ceea ce cred că trebuie făcut. Primul criteriu al unei decizii nu poate fi ce ne convine. Când ai o mare răspundere, întâi faci ceea ce trebuie”, mai zicea Ilie Bolojan.

Revoltă în rândul liderilor PNL

Strategia propusă de Ilie Bolojan a declanșat un val aprins de critici în interiorul formațiunii. Mai mulți lideri cu greutate refuză ideea de a trimite PNL pe băncile opoziției în timp ce social-democrații ocupă fotoliile ministeriale.

Deputatul Alina Gorghiu a întrebat dacă nu ar fi fost o soluție mult mai bună susținerea unui Guvern condus de Adrian Veștea decât votarea Guvernului Luca Niculescu. La rândul său, Lucian Bode a avertizat că noul Guvern propus de Luca Niculescu concentrează cel mai mare număr de miniștri social-democrați de la Guvernul Adrian Năstase încoace și a spus că ar fi preferat ca liberalii să rămână la putere.

O poziție a exprimat și deputatul Dragoș Ciobotaru, care a calificat susținerea drept inacceptabilă: „Guvern mixt, cu 11 miniştri PSD, în care vicepremierul şi ministru al Internelor este o persoană condamnată penal”. Parlamentarul a adăugat o remarcă usturătoare la adresa contextului politic: „parcă toată lumea a uitat un lucru esenţial: PSD a dărâmat Guvernul, prin urmare, tot PSD ar trebui să îşi asume responsabilitatea pentru instalarea unui nou Guvern”.

Calendarul din Parlament: Marți se dă votul decisiv pentru instalarea noului Cabinet

Lista oficială de miniștri și programul de guvernare au ajuns deja la Parlament. Au fost depuse joi seară de premierul desemnat Luca Niculescu. Structura include 18 miniștri, dintre care doi miniștri delegați.

Comisiile parlamentare de specialitate vor audia candidații nominalizați pe parcursul zilelor de luni și marți dimineață. Votul final al plenului reunit pentru acordarea încrederii este programat pentru marți, la ora 14:00, moment în care parlamentarii PNL vor acționa conform directivei trasate de conducerea partidului la apelul lui Ilie Bolojan.