Un lider din PNL anunţă că nu votează Guvernul Niculescu

Parlamentul României. Sursa foto: Agerpres

Un lider PNL anunţă că nu votează Guvernul Niculescu, dar şi că va propune partidului, în Biroul Politic Naţional, să îi urmeze exemplul.

Dragoş Ciubotaru, preşedintele PNL Vrancea şi deputat, anunţă că nu va vota Guvernul Luca Niculescu. Acesta îşi motivează decizia prin faptul că acesta nu este un Guvern tehnocrat, ci unul în care PSD are 11 ministere. Asta în condiţiile în care recunoaşte că nevotarea Guvernului ar putea prelungi instabilitatea iar problemele care vor apărea s-ar putea răsfrânge asupra PNL.

"Cea mai dureroasă decizie!

Să votez Guvernul Luca Niculescu ar putea debloca, pe termen scurt, situația critică în care ne aflăm. Însă, privind lista miniștrilor, mă tem că, pe termen lung, vom ajunge într-o situație și mai rea decât în 2025, iar toate sacrificiile făcute de cetățeni în ultimul an vor fi în zadar.

Să NU votez acest guvern înseamnă să prelungim instabilitatea, să lăsăm Guvernul Ilie Bolojan să continue ca interimar și să ne asumăm riscul ca toate problemele care vor apărea în următoarele două luni să se răsfrângă asupra noastră, a liberalilor.

Dar parcă toată lumea a uitat un lucru esențial: PSD a dărâmat Guvernul! Prin urmare, tot PSD ar trebui să își asume responsabilitatea pentru instalarea unui nou guvern.

Am pornit de la ideea că trebuie să acceptăm votarea Guvernului Luca Niculescu, cu speranța că va fi un guvern tehnocrat, în condițiile în care nu există majorități politice clare. PSD a refuzat însă această variantă, declarând că nu va vota un guvern tehnocrat. Oare chiar nu contează pentru ei ce se întâmplă cu această țară?

Am ajuns, în schimb, la un guvern mixt, cu 11 miniștri PSD, în care vicepremierul și ministru al Internelor este o persoană condamnată penal... pffff.

Cum aș putea vota așa ceva?

Acesta este mesajul pe care îl voi transmite și sâmbătă, în cadrul ședinței Biroului Politic Național: PNL nu poate susține acest guvern în aceste condiții. Responsabilitatea nu poate fi aruncată pe masa liberalilor doar pentru a acoperi consecințele deciziilor altora. A face acest lucru nu ar însemna responsabilitate, ci iresponsabilitate.

Aceasta este și viziunea filialei PNL Vrancea, exprimată de Biroul Politic Județean dar și de majoritatea covârșitoare a primarilor liberali din județul Vrancea.

PSD trebuie să își găsească susținători acolo unde a mai găsit atunci când ne-a adus în această situație, nu la PNL, partid pe care reprezentanții PSD continuă să îl atace și astăzi, pe toate canalele.

A fi responsabil nu înseamnă să accepți orice compromis. Înseamnă să îți respecți principiile, să îți asumi deciziile și să nu uiți cine a provocat această criză.

PNL trebuie să rămână fidel valorilor sale, nu să devină soluția de avarie a PSD sub presiunea unor crize create tot de ei", a scris Dragoş Ciubotaru pe Facebook.

Guvernul Luca Niculescu, în linie dreaptă. Marţi e votul din Parlament

Luca Niculescu a depus la Parlament programul de guvernare, dar şi lista de miniştri. Luni, 19 octombrie, încep audierile miniştrilor în comisiile de specialitate. Acestea vor continua şi marţi dimineaţă, iar marţi, la ora 14:00, este programat plenul reunit al Parlamentului şi votul pentru Guvern.

PSD a ales să intre în Guvern, UDMR a anunţat că va vota Guvernul Niculescu, iar alte grupuri parlamentare mai mici vor face acelaşi lucru. Chiar dacă liberalii anunţaseră iniţial că vor vota Guvernul, iar apoi vor intra în opoziţie, decizia finală va fi luată sâmbătă, după şedinţa Biroului Politic Naţional.

USR este aşteptată să ia o decizie finală vineri, 16 octombrie, însă toate indiciile duc spre un refuz al votului. AUR ia în calcul să îşi scoată parlamentarii din sală la momentul votului.