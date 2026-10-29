PSD Dâmbovița: Cristian Daniel Stan, reales în funcția de președinte al organizației Târgoviște

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

"O echipă unită, obiective clare și rezultate pentru oameni", a fost mesajul președintelui PSD al CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan,după realegerea lui Cristian Daniel Stan în funcțiua de președinte al municiului Târgoviște

"Astăzi, (miercuri, n.r.) a avut loc Conferința de alegeri a organizației PSD Târgoviște, iar Cristian Daniel Stan a fost reales în funcția de președinte".

Corneliu Ștefan, liderul PSD Dâmbovița și președinte al Consiliului Județean, a declarat că ședința referitoare la alegerea președintelui organizației municipale este deosebit de importantă pentru partid, pentru viața politică și socială a municipiului Târgoviște, pentru județul Dâmbovița. Prim-vicepreședintele PSD la nivel central a vrut, de asemenea, să mulțumească celor de față pentru contribuția pe care au adus-o la alegerile locale din 2024, când, așa cum am mai precizat, județul Dâmbovița și municipiul Târgoviște s-au aflat pe primele locuri la nivel național în clasamentul rezultatelor la alegerile din 2024 obținute de Partidul Social Democrat.

De asemenea, "rezultatele pe care le obținem demonstrează că munca în echipă și responsabilitatea fac diferența. Municipiul Târgoviște și județul #Dâmbovița se află în topul accesării fondurilor europene, iar investițiile atrase înseamnă dezvoltare și rezultate concrete pentru oameni.

Îl felicit pe Cristian Daniel Stan și întreaga sa echipă și le doresc mult succes! Continuăm împreună, cu aceeași motivație și cu obiectivul clar de a câștiga alegerile locale din 2028

Perseverență, experiență și performanță – aceasta este forța echipei noastre!

#DâmbovițaMergeÎnainte", a precizat Corneliu Ștefan.

Cine este Daniel-Cristian Stan

Daniel-Cristian Stan conduce administrația celui mai important centru urban al județului Dâmbovița. Jurist la bază, absolvent al Facultății de Științe Juridice a Universității „Valahia” din Târgoviște, se află la conducerea Primăria Târgoviște din 2016.

Cristian Stan cunoaște în detaliu cadrul legal în care funcționează primăria, precum și mecanismele de gestionare a bugetului și a proiectelor de investiții.