Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Sondaje Sondaj CURS, octombrie 2026: Cum ar vota românii la alegerile parlamentare. AUR ajunge la 34%, USR la 8%

Sondaj CURS, octombrie 2026: Cum ar vota românii la alegerile parlamentare. AUR ajunge la 34%, USR la 8%

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
|
alegeri stampila vot
Stampilă de vot / Sursa foto: Agerpres

Un sondaj CURS, realizat în perioada 22 - 27 octombrie, vine cu date importante despre direcția țării, intenția de vot și prioritățile Guvernului Luca Niculescu.

CURS a realizat un sondaj în perioada 22 - 27 octombrie 2026, la care au răspuns 1068 de respondenți cu vârsta până la 18 ani și peste, din populația rezidentă a Românei. Eroare maximă este de 3%. Datele au fost culese prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI). Validarea eșantionului s-a realizat pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, iar datele au fost ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.

Conform rezultatelor sondajului, 77% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. 18% văd direcția bună a țării. 

În ceea ce privește intenția de vot, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, situația ar sta astfel: 

Sondaj CURS

  • AUR- 34%
  • PSD- 26%
  • PNL- 16%
  • USR- 8%
  • UDMR - 5%
  • PNRR (Piedone) - 3%
  • SENS- 3%
  • SOS- 2%
  • ACT- 2%
  • Altul- 1%

Observăm, astfel, că partidele care au rămas la guvernare, PNL și USR, s-au erodat în ceea ce privește intenția de vot. USR a picat sub 10%

Decizia PSD de a intra la guvernare este văzută ”în foarte mare măsură corectă” de 25% dintre respondenți. 15% au ales în mare măsură, 34% în mică măsură și 23% în foarte mică măsură. 

Sondaj CURS

Prioritățile Guvernului Luca Niculescu ar trebui să fie, conform sondajului:

  • reducerea prețurilor și a costului vieții - 41%
  • creșterea salariilor și pensiilor - 39%
  • reducerea taxelor și impozitelor - 27%

Sondaj CURS

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

sondaj curs
alegeri parlamentare
intentie de vot
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Sondaje
Citește mai multe din Sondaje
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close