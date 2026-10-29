Sondaj CURS, octombrie 2026: Cum ar vota românii la alegerile parlamentare. AUR ajunge la 34%, USR la 8%

Un sondaj CURS, realizat în perioada 22 - 27 octombrie, vine cu date importante despre direcția țării, intenția de vot și prioritățile Guvernului Luca Niculescu.
CURS a realizat un sondaj în perioada 22 - 27 octombrie 2026, la care au răspuns 1068 de respondenți cu vârsta până la 18 ani și peste, din populația rezidentă a Românei. Eroare maximă este de 3%. Datele au fost culese prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI). Validarea eșantionului s-a realizat pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, iar datele au fost ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.
Conform rezultatelor sondajului, 77% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. 18% văd direcția bună a țării.
În ceea ce privește intenția de vot, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, situația ar sta astfel:
- AUR- 34%
- PSD- 26%
- PNL- 16%
- USR- 8%
- UDMR - 5%
- PNRR (Piedone) - 3%
- SENS- 3%
- SOS- 2%
- ACT- 2%
- Altul- 1%
Observăm, astfel, că partidele care au rămas la guvernare, PNL și USR, s-au erodat în ceea ce privește intenția de vot. USR a picat sub 10%.
Decizia PSD de a intra la guvernare este văzută ”în foarte mare măsură corectă” de 25% dintre respondenți. 15% au ales în mare măsură, 34% în mică măsură și 23% în foarte mică măsură.
Prioritățile Guvernului Luca Niculescu ar trebui să fie, conform sondajului:
- reducerea prețurilor și a costului vieții - 41%
- creșterea salariilor și pensiilor - 39%
- reducerea taxelor și impozitelor - 27%