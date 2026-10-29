Sondaj CURS, octombrie 2026: Cum ar vota românii la alegerile parlamentare. AUR ajunge la 34%, USR la 8%

Stampilă de vot / Sursa foto: Agerpres

Un sondaj CURS, realizat în perioada 22 - 27 octombrie, vine cu date importante despre direcția țării, intenția de vot și prioritățile Guvernului Luca Niculescu.

CURS a realizat un sondaj în perioada 22 - 27 octombrie 2026, la care au răspuns 1068 de respondenți cu vârsta până la 18 ani și peste, din populația rezidentă a Românei. Eroare maximă este de 3%. Datele au fost culese prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI). Validarea eșantionului s-a realizat pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, iar datele au fost ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.

Conform rezultatelor sondajului, 77% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. 18% văd direcția bună a țării.

În ceea ce privește intenția de vot, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, situația ar sta astfel:

AUR- 34%

PSD- 26%

PNL- 16%

USR- 8%

UDMR - 5%

PNRR (Piedone) - 3%

SENS- 3%

SOS- 2%

ACT- 2%

Altul- 1%

Observăm, astfel, că partidele care au rămas la guvernare, PNL și USR, s-au erodat în ceea ce privește intenția de vot. USR a picat sub 10%.

Decizia PSD de a intra la guvernare este văzută ”în foarte mare măsură corectă” de 25% dintre respondenți. 15% au ales în mare măsură, 34% în mică măsură și 23% în foarte mică măsură.

Prioritățile Guvernului Luca Niculescu ar trebui să fie, conform sondajului: