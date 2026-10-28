Tragedie în Sibiu: Doi copii, de 2 și 4 ani, găsiți într-o cameră cu fum, au murit

Tragedie în Tălmaciu, Sibiu/ foto sibiu100.ro

Din articol Altă tragedie în Sibiu: Bărbat blocat în mașină

O fetiţă de doi ani şi un băieţel de patru ani au fost găsiţi în stop cardiorespirator într-o cameră inundată cu fum, pe strada 1 Mai din Tălmaciu, au fost declaraţi decedaţi. Nu au răspuns manevrelor de resuscitare, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

Au fost încercări disperate, în această seară, în Tălmaciu, județul Sibiu, pentru a salva doi copii de 2 și 4 ani. Cei doi au fost găsiți într-o cameră inundată cu fum, în care arsese o parte dintr-o saltea. Au fost resuscitați, dar nu au răspuns manevrelor de resuscitare. Cei doi copii au fost declarați decedați.

”În ciuda eforturilor depuse de salvatori, cei doi minori nu au putut fi salvaţi. Aceştia nu au răspuns manevrelor de resuscitare, medicii fiind nevoiţi să declare decesul acestora”, a transmis locotenentul Andreea Ştefan, din cadrul ISU Sibiu.

Pompierii lucrează pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului. Intervenţia a fost declanşată miercuri seara în urma unui apel la 112, prin care a fost anunţat faptul că o cameră era inundată cu fum. La sosirea echipajelor, cei doi copii au fost găsiţi inconştienţi, în stop cardiorespirator.

În urma recunoaşterii efectuate la faţa locului, pompierii au constatat că a ars o parte din salteaua unui pat. Pentru intervenţie au fost mobilizate o autospecială de stingere, două echipaje SMURD, maşina medicului de urgenţă şi trei ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu, dintre care una cu medic.

Altă tragedie în Sibiu: Bărbat blocat în mașină

Tot în Sibiu, în această seară, s-a produs o altă tragedie: un accident rutier grav care a blocat complet traficul pe DN14, în localitatea Şeica Mare.

UPDATE: Doi bărbaţi, de 19 şi 34 de ani, au fost răniţi şi transportaţi la spital în urma unui accident între două autoturisme, produs pe DN 14, în localitatea Şeica Mare, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

Potrivit primelor cercetări, un tânăr de 22 de ani, din Şeica Mare, conducea un autoturism dinspre Sibiu spre Mediaş, iar pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum ar fi pătruns pe sensul opus de mers. Autoturismul ar fi intrat în coliziune cu o maşină condusă de un bărbat de 34 de ani, din Mediaş.

În urma impactului au fost răniţi şoferul de 34 de ani şi un tânăr de 19 ani, din Axente Sever, pasager în autoturismul condus de bărbatul de 22 de ani.

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu, accidentul s-a produs între două autoturisme, fiind implicate cinci persoane, trei bărbaţi şi două femei. Unul dintre bărbaţi este blocat într-un autoturism, în timp ce celelalte patru persoane au ieşit din maşină.

Bărbatul este conştient şi cooperant, însă nu poate ieşi din autoturism şi are nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare, potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

La faţa locului intervin pompierii Detaşamentului Mediaş, fiind mobilizate două autospeciale de stingere, dintre care una cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD şi o ambulanţă SAJ cu medic.

Poliţiştii rutieri sunt, de asemenea, prezenţi la locul accidentului. Intervenţia este în desfăşurare.