Navă lovită de dronă, la 13 mile de Constanța. Operațiune de salvare pe Marea Neagră / Reacții Nicușor Dan, Luca Niculescu și Radu Oprea / Ce spune generalul Dan Grecu/ Precizările Gărzii de Coastă

Nava lovită de drone, la 13 mile de Constanța / FOTO: captură video Facebook Garda de Coastă

O navă a fost lovită de o dronă, la 13 mile marine de Constanța. Urmărește aici ultimele informații actualizate despre eveniment.

În exclusivitate pentru DCNews, generalul Dan Grecu a vorbit despre amenințările repetate la adresa securității României, în contextul în care, joi, președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), chiar pe această temă.

Generalul trage un semnal de alarmă și avertizează că ruta comercială nu mai este sigură, în contextul în care Rusia își intensifică loviturile. Acesta este de părere că măsurile urgente pentru securitatea României ar trebui să vizeze achiziția de sisteme antidronă, punctând că, înainte de a cere ajutorul NATO, România are obligația legală să se apere singură.

"Federația Rusă prinde curaj"

"Situația de la Marea Neagră este clar că se complică. Nu mai este de mult o rută sigură. Deja, acum, ultima lovitură este aproape la limita apelor teritoriale naționale, celelalte au fost și ele în apropiere, dar erau în zona economică.

Federația Rusă, probabil încurajată și de unele măsuri luate peste Ocean și de criticile aduse lui Zelenski, prinde curaj și lovește cât mai des posibil inclusiv navele, care sunt una din principalele mijloace care asigură exportul, în special al grânelor ucrainiene, de unde își mai fac și ucrainienii banii, în afară de ajutoarele și împrumuturile pe care le primesc din partea Uniunii Europene, a statelor care le sprijină.

Se încearcă diminuarea resurselor și, acum, la rândul lor, și ucrainienii acționează asupra rafinăriilor, a depozitelor de carburanți ale Federației Ruse, tocmai pentru a produce pagube în domeniul economic, al resurselor care pot fi utilizate pentru apărare, respectiv pentru înarmare și susținerea războiului din partea rusă", a spus Dan Grecu.

"Aceste atacuri vor continua"

"Acum, despre ședința CSAT-ului, subiectul este clar că este un subiect de mare interes. Nu știm detaliile planului care a fost aprobat. Avem o reacție inițială din partea NATO, care a decis să-și suplimenteze sau să-și întărească postura la Marea Neagră prin mijloace de supraveghere și mijloace de intervenție.

Nu prea avem, însă, din păcate, suficiente mijloace de contracarare. Acționăm, în continuare, cu aviația care a dat rezultate - deja știm că au fost drone doborâte de către avioanele F-16 românești sau de către avioanele de luptă ale statelor NATO care asigură poliția aeriană întărită, care este o măsură foarte, foarte costisitoare, în condițiile în care muniția folosită este de 30-40 de ori mai scumpă decât valoarea pdronei distruse. Dar este o măsură de protecție.

Sper ca în planul ăsta de pe măsuri să fie integrată și achiziționarea unor sisteme antidronă, atât atât pentru bruiere, cât și pentru distrugerea cinetică, adică prin lovire directă. Știu că există astfel de mijloace. Din păcate, nu le-am găsit în SAFE și, tot din păcate, nici nu vedem o încurajare a industriei naționale să vină prin cercetare și producție cu soluții în acest domeniu.

Până la urmă, această această amenințare sau aceste accidente, incidente, atacuri cum vreți să le numiți dumneavoastră, vor continua atât timp cât va continua conflictul din Ucraina", a punctat generalul.

"Trebuie să ne apărăm noi. Este o obligație"

"Nu poți să-i descurajezi pe ruși, pentru că asta a fost și politica sovieticilor și a Federației Ruse actuale. Tot un fel de politică sovietică. N-ai cum să-i descurajezi în această situație, când ei spun că reacționează în legitimă apărare. Așa este prezentată situația lor - în legitimă apărare. Atâta timp cât ucrainienii atacă rafinăria, atacăm și noi vapoare. Bine, că-i atacă tot - și școli, și orașe. Asta este altceva.

Dar noi trebuie să avem mijloacele necesare de contracarare. Asta este problema. Bunicul meu m-a învățat un lucru: întotdeauna e bine să ai lucrul tău. Dacă așteptăm să vină NATO, Uniunea Europeană.... Nu! Trebuie să ne apărăm noi. De altfel este o obligație, inclusiv în cadrul Tratatului Nord-Atlantic, să ne luăm propriile măsuri de apărare - capitolul trei, articolul trei - înainte de a trece la art.4 consultările și la art. 5 apărarea colectivă. Asta trebuie să facem noi. Eu sper că acolo să fie și astfel de măsuri", a conchis Dan Grecu.

UPDATE: Mesajul lui Dan Neculăescu, ministrul Afacerilor Externe

"Atacul mortal de astăzi asupra unei nave comerciale, la doar 13 mile marine de Constanța – în urma căruia un marinar și-a pierdut viața, iar alții au fost răniți – reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație. Transmitem condoleanțe familiei victimei, în timp ce operațiunile de salvare ale Pazei de Coastă a României continuă”, a scris Dan Neculăescu pe X.

UPDATE: Luca Niculescu spune că România "urmează să beneficieze de dotări suplimentare"

"Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din nou, în Marea Neagră în afara apelor teritoriale ale României, este inacceptabil și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în mod specific a libertății de navigație, un rezultat al escaladării de către Rusia.

Am fost în contact permanent cu autoritățile noastre responsabile, iar eforturile noastre se concentrează pe salvarea de vieți omenești și siguranța marinarilor.

Vom continua demersurile cu aliații noștri și coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru a asigura libertatea de navigație și securitatea maritimă.

Țara noastră urmează să beneficieze de dotări suplimentare, în urma demersurilor României la nivel aliat NATO", a transmis premierul Luca Niculescu pe Facebook.

UPDATE: Nicușor Dan spune că "este timpul ca Rusia să pună capăt războiului"

"În dimineața aceasta, nava Khoryv, sub pavilion comorian, a fost lovită de o dronă și s-a scufundat în apropierea apelor terioriale ale României. Din păcate, un marinar a decedat și alți trei sunt în continuare căutați.

Îi felicit pe salvatorii din Ministerul Afacerilor Interne, fără a căror intervenție numărul victimelor ar fi fost mult mai mare.

Acest atac este un nou exemplu al consecințelor tragice ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Este timpul ca Rusia să ia în serios inițiativele de pace ale Statelor Unite și Europei, să accepte propunerile de armistițiu și să pună capăt războiului", a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

UPDATE: Mesajul transmis de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

"SAR APOLLO în misiune Medevac. Vineri 23.10.2026, ora 09:25, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o intervenție de tip Medevac la nava CHELSEA 2 sub pavilion Malta, aflată în zona de ancoraj Sulina.

La ora 09:35, nava SAR APOLLO din cadrul ARSVOM s-a deplasat spre zona indicată de MRCC.

La ora 10: 40, echipajul navei SAR APOLLO a preluat pacientul și procedează spre portul Sulina.

Pacientul a fost predat serviciului de ambulanta Sulina, la ora 11:40, în condiții de siguranță.

Mulțumim colegilor pentru promptitudine și profesionalism!", a transmis Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, pe Facebook.

UPDATE: Mesajul transmis de Garda de Coastă

”Nava comercială a suferit avarii majore şi s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare. Din totalul celor 13 persoane aflate la bord, zece au fost recuperate de o altă navă comercială aflată în zonă, dintre care nouă în viaţă şi una decedată. Alte trei persoane sunt în continuare date dispărute”, au transmis reprezentanţii Gărzii de Coastă.

”Totodată, dispozitivul de intervenţie din Portul Constanţa a fost redimensionat şi cuprinde patru ambulanţe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, două autospeciale pentru transport personal şi victime multiple, precum şi un post medical avansat”, au mai transmis aceștia.

UPDATE: Mesajul transmis de MAI

"Structurile Ministerului Afacerilor Interne participă astăzi, 23 octombrie 2026, la o operațiune de căutare și salvare a persoanelor dispărute în urma unui incident produs la bordul unei nave comerciale, sub pavilionul Insulelor Comore, aflate în afara apelor teritoriale, în Marea Neagră.

În jurul orei 10:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) Constanța cu privire la producerea unui incendiu la bordul unei nave comerciale, aflate la aproximativ 13 mile marine est de Constanța.

Nava comercială a suferit avarii majore și s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare.

Din totalul celor 13 persoane aflate la bord, zece au fost recuperate de o altă navă comercială aflată în zonă, dintre care nouă în viață și una decedată. Alte trei persoane sunt în continuare date dispărute.

Cele nouă persoane salvate au fost ulterior preluate de nava Gărzii de Coastă de la bordul navei comerciale care a intervenit inițial pentru recuperarea acestora.

În prezent, nava Gărzii de Coastă, împreună cu o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), desfășoară activități de căutare și salvare pentru identificarea și recuperarea persoanelor dispărute.

De asemenea, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI a fost prealertat pentru a sprijini, la nevoie, operațiunea. La acest moment, condițiilor meteorologice nu permit intervenția aeriană.

Totodată, dispozitivul de intervenție din Portul Constanța a fost redimensionat și cuprinde patru ambulanțe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, precum și un post medical avansat."

UPDATE: Mesajul transmis de Radu Oprea, ministrul Apărării

"În acest moment, pentru că este în afara apelor teritoriale ale României, Garda de Coastă face intervenția, le mulțumesc și eu. Suntem în contact cu ei, în dialog tot timpul, în comunicare cu Garda de Coastă.

Celelalte capabilități care țin de a observa, de a vedea, de a lua decizia, de a angaja și eventual a lovi cinetic dronele sau alți vectori care pot pătrunde pe teritoriul României, este decizia MApN și ați văzut că lucrul acesta se întâmplă.

Am avut exemplul cu dronele de tip Geran-4 care au intrat pe teritoriul românesc și care au fost doborâte", a spus Radu Oprea, ministrul Apărării.

Întrebat dacă România poate doborî drone aeriene cu rachete, nu doar cu avioane F16, Ștefan Radu Oprea spune că "deciziile aparțin celor care comandă dispozitivele”.

"De aceea...efortul de înzestrare este unul mare. Știți foarte bine că avem foarte multe programe prin SAFE, prin finanțările din SUA și alte programe pe bugetul de stat. Sunt multe pe care le urmărim în ritm accelerat. Toate aceste capacități și capabilități ale Armatei Române sunt într-un program și îl urmărim cu foarte mare atenție”, a mai spus Radu Oprea.

UPDATE: Mesajul transmis de președintele Nicușor Dan

"Am avut un incident de securitate în dimineața aceasta - o navă a fost lovită de o dronă, la 13 mile, deci puțin în afara apelor teritoriale ale României. Am avut o echipă de intervenție de la Garda de Coastă, care a salvat nouă marinari. Țin să-i felicit, pentru că sunt prompți de fiecare dată, atât ei, cât și Forțele Navale Române.

Suntem în această situație. După cum știți, ieri am avut o ședință CSAT exact pe subiectul acesta. Marți, la solicitarea noastră și a bulgarilor, a avut loc o ședință a Consiliului Nord-Atlantic dedicată situației. Vom avea echipamente suplimentare și, evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina", a spus președintele Nicușor Dan.

UPDATE: Autorităţile intervin pentru căutarea şi salvarea marinarilor

Potrivit Autorităţii Navale Române (ANR), o amplă operaţiune de căutare şi salvare se desfăşoară în acest moment în Marea Neagră.

Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române a fost alertat vineri, în jurul orei 10:00, cu privire la nava "Khoryv", aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanţă de 13 mile marine travers de Constanţa, scrie Agerpres.

La bordul navei se află un echipaj format din 13 membri: 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri.

"Imediat după primirea semnalului de alarmă, nave aparţinând Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) şi Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor. Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a vizibilităţii scăzute, intervenţia pe cale aeriană cu elicopterul nu este posibilă", se mai spune în comunicatul transmis de ANR.

Până în acest moment, navele de intervenţie au reuşit să recupereze din apă nouă persoane în viaţă şi un corp neînsufleţit. Echipele de salvare continuă operaţiunile de căutare pentru identificarea şi salvarea celorlalţi trei membri ai echipajului.

UPDATE: Nouă marinari ar fi fost salvaţi, în timp ce trei ar fi dispăruţi, iar unul decedat.



Știrea inițială:

O navă ar fi fost lovită de drone la 13 mile marine în Marea Neagră în traversul orașului Constanța - la limita apelor noastre teritoriale, dar în zona economică exclusivă a României, anunță România TV.

În urmă cu puțin timp, nava ar fi lansat un mesaj SOS. Două nave ar fi fost trimise către aceasta. Este vorba despre o navă a Agenției de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și o navă a Gărzii de Coastă.

Deocamdată, nu se știe câți membri ai echipajului sunt la bord, dacă a izbucnit un incendiu sau o explozie și dacă membrii echipajului au reușit să supraviețuiască.

Nava, care ar putea transporta produse petroliere, s-ar afla în pericol de scufundare, potrivit surselor Realitatea Plus. Ar fi fost solicitat și un elicopter Black Hawk, însă condițiile meteorologice nu ar permite, deocamdată, folosirea acestuia.

Revenim și cu alte informații cu privire la acest subiect de îndată ce vor fi disponibile