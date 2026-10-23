Miza lovirii navelor în Marea Neagră. Cristian Terheș vine cu cifrele: 1 miliard de euro/zi! VIDEO

Navă pe mare. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Din articol Nava lovită astăzi în Marea Neagră, de o dronă

O nouă navă a fost lovită astăzi în Marea Neagră. Europarlamentarul Cristian Terheș a explicat, în interviul DCNews, miza.

Europarlamentarul Cristian Terheș a explicat, într-un interviu la DC News, importanța strategică și economică a Coridorului de Mijloc, ruta comercială care leagă China de Europa ocolind Rusia. Acesta ar putea transforma România într-un nod major de transport și ar putea genera venituri de zeci de miliarde de euro anual. Acesta pune atacurile din Marea Neagră și pe seama acestei posibile evoluții comerciale, pe care Rusia ar vrea să o știrbească.

”În această dimineață, am văzut că a mai fost lovită o navă la 13 mile marine de Constanța, în largul coastei românești. Care e problema cu aceste loviri de nave în Marea Neagră? Urcă foarte tare asigurarea respectivelor nave. Atunci, cel care trimite bunurile din China sau din Asia centrală, el se uită pe aceeași hartă pe care ne uităm și noi și zice: ok, pe care rută trimit? Dacă trimit prin sud, există riscul să mă bombardeze rebelii Houthi, la Strâmtoarea Bab el-Mandeb, iar aici la Strâmtoarea Ormuz, situația e cum e, ai nevoie să discuți cu iranienii, dacă mă duc pe Middle Corridor, care este în creștere acum, el există deja, dar țările de pe acest coridor investesc foarte mult pentru lărgirea capacității de tranzit.

Când ajungi la Marea Neagră, aici ai o problemă, că-ți lovește o navă și asta-ți urcă asigurarea. Rusia vine și spune: haideți pe la noi, folosiți acest coridor pe la nord. China este dependentă, nu total, dar Rusia are un avantaj asupra Chinei prin faptul că China folosește acest coridor. Ca să înțelegi amploarea schimbului comercial dintre Estul lumii și Vestul lumii, astăzi deficitul de balanță comercială dintre UE și China este de 1 mld. de euro/zi în favoarea Chinei” a spus europarlamentarul Cristian Terheș, în dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, la DCNews.

În ceea ce privește România, ”are cel mai mare port la Marea Neagră și, prin România, se are acces la cea mai ieftină autostradă din Europa - Dunărea”. Cristian Terheș a punctat că astăzi, toate discuțiile care se poartă, în UE și-n afara UE, privesc acest coridor și interconectarea.

Nava lovită astăzi în Marea Neagră, de o dronă

Garda de coastă a transmis, despre nava lovită astăzi, la 13 mile marine de Constanța, că ”nava comercială a suferit avarii majore şi s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare. Din totalul celor 13 persoane aflate la bord, zece au fost recuperate de o altă navă comercială aflată în zonă, dintre care nouă în viaţă şi una decedată. Alte trei persoane sunt în continuare date dispărute.

”Totodată, dispozitivul de intervenţie din Portul Constanţa a fost redimensionat şi cuprinde patru ambulanţe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, două autospeciale pentru transport personal şi victime multiple, precum şi un post medical avansat” conform sursei citate. Vezi mai multe informații aici