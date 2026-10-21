FC Rapid, mesaj despre elevul care a intervenit în atacul cu cuţitul de la Bistriţa

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Din articol Galeria Rapidului i-a oferit elevului un abonament pe tot sezonul

Clubul FC Rapid a avut un mesaj despre elevul care a intervenit între atacatorul cu cuţitul din şcoala din Bistriţa şi profesoara sa.

Pe imaginile video din ziua atacului se vede cum un elev îmbrăcat cu o bluză pe spatele căreia era trecut numele clubului din Giuleşti intervine pentru a o salva pe profesoara atacată.

Acum, la 2 zile distanţă, clubul FC Rapid a transmis un mesaj despre elevul erou.

"Clubul FC Rapid a luat legătura cu reprezentanții instituției de învățământ și cu părinții micului nostru rapidist din Bistrița încă din primele momente de după tragicul incident și este alături de familie în această perioadă dificilă.

Din respect pentru eroul nostru și familia sa, alegem să le respectăm intimitatea și să le oferim liniștea de care au atât de multă nevoie.

Le transmitem toată susținerea noastră, multă putere și cele mai bune gânduri!

Dragul nostru erou,

Vrem să știi că nu ești singur! Întreaga familie rapidistă este alături de tine și îți ține pumnii!

Abia așteptăm să ne întâlnim la București! Până atunci, ai grijă de tine și fă-te bine! Giuleștiul te așteaptă, iar noi abia așteptăm să te cunoaștem!", au scris cei de la FC Rapid pe Facebook.

Galeria Rapidului i-a oferit elevului un abonament pe tot sezonul

O parte din galeria Rapidului, brigada Original 1923, a anunţat că vrea să îi ofere elevului un abonament pentru tot sezonul la meciurile echipei favorite.

"Respect pentru curaj.

Respect pentru omenie.

Respect pentru spiritul rapidist!

În urma incidentului cutremurător petrecut în Bistrița, am aflat cu admirație despre gestul unui elev, îmbrăcat în tricoul Rapidului, care a sărit în ajutorul profesoarei, dând dovadă de un curaj și de o tărie de caracter remarcabile.

Pentru noi, Rapidul nu înseamnă doar fotbal. Înseamnă solidaritate, respect și puterea de a fi alături de cei aflați în suferință.

Știm că în aceste momente te afli pe patul de spital. Vrem să îți transmitem toată forța noastră și să îți urăm însănătoșire grabnică. Nu ești singur în această luptă! Așa cum tu nu ai ezitat să fii scut pentru altcineva, familia rapidistă este acum alături de tine. Spiritul care te-a făcut să intervii îți va da puterea să te întorci curând și mai puternic acasă!

Pentru că susținem educația, dar și pasiunea pentru culorile noastre, Original dorește să îi ofere acestui tânăr un set complet de rechizite școlare, o eșarfă de rapidist și un abonament la meciurile echipei Rapid pentru întregul sezon. Chiar dacă distanța până la București este mare, acest abonament este garanția noastră: locul tău în Giulești te va aștepta mereu, oricând vei avea ocazia să vii!

Astăzi nu vorbim despre scoruri sau rivalități, ci despre un tânăr care ne-a predat tuturor o lecție", au transmis cei de la Original 1923 pe Instagram.