Tentativă de sabotaj la platforma industrială Carfil. Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat: Încălcare gravă a suveranităţii

Nicușor Dan / Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a condamnat implicarea Federaţiei Ruse în acte de sabotaj în România, după informaţiile conform cărora astfel de acte au avut loc la platforma industrială Carfil.

DIICOT şi SRI au anunţat luni că au documentat activitatea infracţională a trei cetăţeni străini (doi bieloruşi şi un ucrainean) rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă, implicaţi în explozia din incinta platformei industriale Carfil din Braşov, filială a Romarm.

"Cercetările au fost demarate în luna septembrie 2026, când pe o platformă industrială din municipiul Braşov, situată in imediata apropiere a societăţii CARFIL SA, filială a CN ROMARM, s-a declanşat un incendiu care a afectat sediile mai multor societăţi comerciale. Din probatoriul administrat a reieşit faptul că cei trei inculpaţi, doi cetăţeni bieloruşi şi un cetăţean ucrainean, sunt implicaţi în cauză, context în care judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti au emis mandate europene de arestare în lipsă, doi dintre inculpaţi fiind, în baza cooperării internaţionale, depistaţi şi arestaţi preventiv pe teritoriul Germaniei, în timp ce pregăteau comiterea unor fapte similare", susţine DIICOT într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

Preşedintele Nicuşor Dan a condamnat implicarea Federaţiei Ruse

"Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre. Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene.

De ani de zile, Rusia folosește un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene. Tentativele de influențare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj sunt toate parte a războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva Europei. În ultimele săptămâni, Federația Rusă a trecut la un alt nivel de escaladare și provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră.

Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună. Nu trebuie sǎ ne amăgim în privința naturii acestei amenințări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeași miză de a slăbi din interior statele europene și solidaritatea dintre ele", a scris Nicuşor Dan pe X.

Mesaj pentru MAI, SRI, DIICOT şi DGIA. Ce arată sabotajul de la Carfil

"Intensificarea acestor acțiuni impune o vigilență sporită și o evaluare permanentă a riscurilor. Statul român va acționa cu hotărâre pentru a preveni asemenea incidente, pentru a-i identifica pe cei implicați și pentru a proteja cetățenii și infrastructurile critice ale țării. În același timp, vom continua să lucrăm îndeaproape cu aliații noștri din NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană.

Salut eficiența tuturor profesioniștilor din cadrul SRI, MAI, DIICOT și DGIA care au acționat pentru a-i identifica atât pe cei care au provocat incendiul de pe platforma industrială Carfil, cât și pe adevărații responsabili din spatele acestui act provocator. Este esențial ca instituțiile statului român să identifice astfel de atacuri și, pe cât posibil, să le prevină. Investigațiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite rețelele sociale de către entități ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acțiuni ilegale.

Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online. Le mulțumesc tuturor partenerilor externi pentru colaborarea cu structurile românești. Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun, coordonat și credibil, bazat pe solidaritate și capacitatea de a acționa împreună", a completat Nicuşor Dan.

Prima reacţie a premierului Luca Niculescu

Luca Niculescu, aflat în prima vizită oficială în calitate de prim-ministru, a reacţionat tot pe X.

"România acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale. În baza informațiilor SRI și DIICOT, a fost destructurată o rețea de sabotare a industriei de apărare care acționa cu implicarea Federației Ruse. Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile. Nu vom fi descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României. Felicit autoritățile române implicate!", a scris Luca Niculescu, de la Chişinău.