Cum va fi iarna în România. Prognoza climatologului Roxana Bojariu (ANM), pentru DC NEWS: "Trebuie să ne pregătim"

Vreme de iarnă. Sursa foto: Agerpres

Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat, în exclusivitate pentru DC NEWS, la ce să ne așteptăm în această iarnă.

Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat la interviurile DC NEWS că deși prognozele de acum indică o primă parte iernii ușor mai caldă decât în mod obișnuit, situația s-ar putea schimba în a doua parte a sezonului. Aceasta a explicat că fenomenul El Nino și modificările circulației atmosferice ar putea favoriza apariția unor episoade de iarnă severă, geroasă, inclusiv în România.

Roxana Bojariu a precizat că fenomenul El Nino ar putea atinge intensitatea maximă în luna decembrie și ar putea depăși recordul stabilit în 2016.

"Ne pregătim acum pentru facturile de la iarnă. Dacă privim așa statistic vedem că a fost o vară fierbinte, primăvară caldă, toamnă lungă, spre vară în septembrie. În acest context, ne putem aștepta la o iarnă foarte friguroasă, foarte geroasă?", a întrebat-o jurnalistul Val Vâlcu pe Roxana Bojariu.

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"Nu neapărat, pentru că sistemul climatic este mult mai complex și de obicei nu ai procese liniare în care o perturbație care îți intră în sistem să fie proporțională cu răspunsul sistemului. Ne putem aștepta și la episoade cu iarnă mai severă, dar așa cum arată acum predicțiile cu sisteme de modele climatice complexe, de exemplu cele de la Centrul European de Prognoză Meteo pe Termen Mediu, se pare că prima parte a iernii ar putea fi mai caldă, ușor mai caldă în mare parte din Europa, poate chiar și în România, dar am putea avea episoade, chiar dacă sunt limitate în timp, dar episoade cu condiții de iarnă severă, mai ales în partea a doua a iernii.

Aici e influența indirectă a fazei El Nino pentru că Europa nu simte direct impactul El Nino, dar prin acele tipuri de circulații din zona atlantico-europeană și mai ales prin vortexul polar, felul în care poate fi modificat vortexul polar de sursa suplimentară de căldură din Pacific, se pot produce astfel de episoade, episoade care înseamnă până la urmă o blocare a circulațiilor predominante dinspre vest, cu înlocuirea lor cu circulații care vin mai ales pe axa nord-sud și atunci ai o regiune în care aerul mai cald merge spre latitudini înalte și împinge aerul mai rece spre latitudini mai joase, în regiunea vecină. Și aici deja cum se zice în popor - "cum îți e norocul". Dacă nimerești pe axa acestui blocaj în zona în care ai circulația predominantă dinspre zona polară, dinspre Arctica, atunci evident că vor fi condiții severe de iarnă, cu caracteristica cauzală care vine la pachet cu condițiile severe de iarnă, cu o regiune vecină care dimpotrivă, poți să ai temperaturi mai ridicate decât ar fi normal iarna", a spus Roxana Bojariu la interviurile DC NEWS.

Roxana Bojariu, avertisment: Trebuie să ne pregătim

Totuși, Roxana Bojariu a avertizat că deocamdată este dificil să vii cu prognoze exacte.

"E greu să faci astfel de predicție pentru perioada precisă când ar putea să se întâmple astfel de blocaje sau unde ar putea fi axa aceea în așa fel încât să îți poți da seama unde vor fi condițiile severe de iarnă. Ele ar putea fi în nordul Americii, în zone din Europa. Încă nu putem să avem o imagine exactă, chiar și cu modelele acestea complexe și trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă în sistemul climatic și să urmărim prognozele cu anticipație mai mică, cele care ne pot informații mai precise despre localizarea și despre perioada când s-ar putea să avem astfel de episoade.

Dar, statistic vorbind, ele sunt mult mai probabil în partea a doua a iernii, cum vă spuneam, și trebuie să ne pregătim pentru chiar dacă vorbim despre episoade limitate în timp, ele pot să aibă un impact destul de puternic asupra comunităților locale. Deci e clar că nu poți să le excluzi din scenariile pentru iarna care vine atunci când te gândești ce faci cu gestionarea resurselor de energie, resurselor pentru încălzire, ce faci pentru cantități mai mari de zăpadă. Mereu trebuie de luat în calcul astfel de scenarii, dar mai ales acum când avem un fenomen El Nino atât de puternic, care, indirect, ne-ar putea aduce surprize în partea a doua a iernii", a mai spus Roxana Bojariu.

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