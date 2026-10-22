Ploi în cea mai mare parte a țării și vânt puternic. ANM, prognoza meteo pentru București

Ploi și vânt puternic în țară. Sursa foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, joi, prognoza meteo pentru zilele următoare.

Începând de joi, 22 octombrie, ora 10:00, până vineri, 23 octombrie, ora 21:00, se vor înregistra ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, precizează meteorologii.

Ploi și vânt, joi și vineri, în toată țara

În intervalul menționat va ploua, joi (22 octombrie) în cea mai mare parte a țării, iar pe parcursul zilei de vineri în jumătatea de est. Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 10-20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp, pe parcursul zilei de joi îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, iar vineri în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi pe arii restrânse îndeosebi în vestul, centrul și estul țării, iar vineri în Bărăgan, sudul Moldovei și al Olteniei, cu rafale în general de 40-50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane.

Sursa foto: ANM

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

Prognoza meteo pentru București

În Capitală, în intervalul joi, 22 octombrie, ora 10:00 - vineri, 23 octombrie, 09:00, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va avea înnorări și vor fi averse (cantități de apă de 5-8 l/mp). Temperatura maximă va fi în jurul a 19 grade, iar cea minimă de 10-11 grade. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

În ziua de vineri, 23 octombrie, vremea se va răci și va fi în general închisă. Temporar va ploua (cantități de apă de 10-15 l/mp). Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 14-16 grade.

În ultimii ani, s-au înregistrat numeroase inundații devastatoare în statele europene, cauzate de schimbările climatice. Acestea duc la probleme pentru serviciile de urgenţă, a avertizat Col. Doru-Ștefan Elisei, Șef Serviciu Planificare Operațională Integrată, Direcția Generală pentru Protecție Civilă, DSU. El a spus, la DCNews, de unde apare această problemă.

Numărul avertizărilor meteo de Cod Portocaliu şi Cod Roşu a ajuns, în primele opt luni din 2026, aproape la totalul celor din 2025.