ANM, Cod Galben și Cod Portocaliu de ploi și ninsori. Vremea până luni, 2 noiembrie

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe alerte meteo de vreme rea, ploi și ninsori la munte.

România se află sub o informare de ploi moderate cantitativ și ninsoare la altitudini de peste 1700 de metri, cu strat de zăpadă și vânt puternic până în 2 noiembrie, la ora 10:00.

”Va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei. Cantitățile de apă vor fi de 10...25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 10...30 cm.

Duminică (1 noiembrie) și în noaptea de duminică spre luni (1/2 noiembrie) vântul va avea intensificări temporare în sudul și sud-vestul teritoriului (viteze în general de 40...50 km/h), iar pe crestele montane vor fi rafale de 60...80 km/h, viscolind ninsoarea” anunță Administrația Națională de Meteorologie.

În plus, până duminică, la ora 10:00, este în vigoare un Cod Galben de ploi însemnate cantitativ în zona montană și submontană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, predominant ninsori și strat de zăpadă în Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 de metri.

”În intervalul menționat, în zona montană și submontană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25- 40 l/mp și izolat de peste 45- 50 l/mp. În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15- 30 cm” conform meterologilor.

Duminică, în 1 noiembrie, de la ora 10:00, intră în vigoare două noi alerte, una de Cod Galben, cealaltă de Cod Portocaliu:

Cod Galben, 1 noiembrie, ora 10:00 - 02 noiembrie, ora 10:00

Fenomene și zone vizate: ploi însemnate cantitativ în județele Dolj, Olt, Vâlcea și zona joasă a județelor Mehedinți și Gorj și zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara; predominant ninsori și strat de zăpadă în Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 m.

”În intervalul menționat, în județele Dolj, Olt, Vâlcea și zona joasă a județelor Mehedinți și Gorj, precum și în zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25 - 35 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15 - 30 cm” anunță meteorologii.

Cod Portocaliu, 1 noiembrie, ora 10:00 - 02 noiembrie, ora 10:00

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ.

”În zona submontană și montană, la altitudini mai mici de 1700 m, a județelor Mehedinți și Gorj, va ploua important cantitativ și se vor acumula 50...70 l/mp” mai atenționează ANM.