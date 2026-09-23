Ultimul weekend din septembrie la mare și la munte: Florinela Georgescu (ANM) spune cum va fi vremea pentru concedii sau escapade / video

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România a trecut printr-o răcire bruscă a vremii, care a adus primele ninsori pe crestele montane și nopți geroase în depresiuni. În exclusivitate la DCNews, Florinela Georgescu, director executiv în cadrul ANM, arată că temparatura din termometre va crește în weekend, când în sud și vest se vor atinge chiar 25 de grade. Meteorologul anunță o veste bună pentru restul toamnei: finalul lunii septembrie și mare parte din octombrie vin cu ploi puține și valori termice la nivelul normelor sau chiar peste mediile multianuale.

Întrebată la DC News ce mai poate spera un bucureștean în luna septembrie, prins la mijloc între zăpada de pe creste și soarele de pe plajă, Florinela Georgescu spune că vremea va fi favorabilă.

„Cred că bucureșteanul, în primul rând, trebuie să-și dorească să nu se răcească vremea mai mult decât s-a răcit, pentru că deja, pe parcursul nopților, am văzut cu toții că temperaturile sunt mai scăzute decât au fost în perioada precedentă. Este adevărat că temperaturile cele mai scăzute la nivelul întregii țări s-au înregistrat, așa cum era de așteptat, în zonele depresionare și, pe de altă parte, pe crestele montane, acolo unde precipitațiile au fost și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Acum, sigur că, pentru că ați pomenit litoralul, la mare este mai cald decât la munte, dar chiar și așa, răcirea bruscă despre care vorbeam am simțit-o peste tot în țară. Este o răcire care a adus temperaturile foarte repede de la valori peste normalul acestei perioade la valori sub norma perioadei în unele zone. Aici mă refer la partea de nord a Moldovei și la partea de est a Transilvaniei, unde temperaturile au ajuns chiar sub normalul acestei perioade”, spune Florinela Georgescu la DC News.

Pentru cine și-a făcut planuri de drum sau visa la o scurtă evadare la final de săptămână, vin veștile bune.

„Este adevărat că acest episod pe care îl traversăm acum, cu vreme mai rece și precipitații, așa cum am văzut la munte, nu este unul foarte înrăutățit. Temperaturile vor mai crește puțin în weekend, iar precipitațiile pe care le așteptăm vor fi slabe, astfel încât să nu creeze probleme. Aceste precipitații vor fi mai însemnate vineri în partea de sud a țării, apoi, marțea viitoare, vor reapărea mai degrabă în partea de nord și de centru a teritoriului.

Nu vor fi însă repartiții de precipitații care să creeze probleme, iar maximele de temperatură de așteptat pentru următoarea perioadă, și aș spune pentru acest weekend, dar și pentru mare parte a săptămânii temperaturile vor fi mai mari, între 24 și 25 de grade, în regiunile sudice, poate chiar și în cele vestice, ceea ce ne-ar aduce la un regim termic apropiat de normalul perioadei în care ne aflăm”, adaugă directorul ANM.

Se mai poate merge la mare? Ce arată datele despre temperatura apei

Deși mulți au tras obloanele pe faleză, litoralul păstrează încă o atracție aparte la cumpăna dintre anotimpuri. Florinela Georgescu a arătat când se strică din nou atmosfera pe plajă.

„Sigur că apa începe să se răcească în această perioadă. Probabil că, într-adevăr, nu va mai depăși 20-22 de grade. Dar, dacă ne dorim totuși să mergem la mare, să ne bucurăm de mare și de căldura moderată, specifică sfârșitului de lună septembrie, o putem face. Posibil o vreme puțin mai neprielnică, să spunem așa, mai neprietenoasă, am putea avea pe litoral la începutul săptămânii viitoare. Avem însă și perioade lungi cu vreme bună. Aici mă gândesc la acest weekend și chiar de miercuri-joi săptămâna viitoare. În continuare, este posibil să avem o vreme bună în zona litoralului.

Dacă estimările pentru următoarele săptămâni se confirmă, există o probabilitate mare să avem sfârșitul lunii septembrie și mare parte a lunii octombrie cu precipitații destul de puține și cu temperaturi apropiate de normal sau chiar peste normalul perioadei respective”, mai spune directorul ANM..