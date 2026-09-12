România intră într-o nouă eră a temperaturilor. Elena Mateescu, răspuns pentru oamenii care „nu cred” în schimbările climatice

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Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale (ANM), a precizat că evoluția temperaturilor medii anuale, în special în ultimele decenii, confirmă schimbările climatice. Ea a vorbit, de asemenea, și despre seceta pedologică, accentuată de precipitațiile deficitare.

Schimbările climatice au devenit o realitate greu de combătut, însă chiar și așa, mai sunt persoane care pun sub semnul întrebării aceste fenomene. Elena Mateescu a prezentat datele ANM în ceea ce privește temperatura medie anuală a aerului într-o intervenție la DC News.

„Astăzi am participat la o conferință despre schimbările climatice, dar sunt foarte mulți oameni care nu cred în schimbările climatice deși acestea sunt evidente. Aveți un mesaj pentru aceste persoane?“, a întrebat Anca Murgoci.

„Din perspectiva celui care lucrează cu serii sistematice de date, iar în Administrația Națională de Meteorologie dispunem de măsurători din 1900, unele chiar mai vechi, de la înființarea Serviciului Meteorologic Român, în 1884, observăm tendința creșterii temperaturii medii anuale a aerului, mai ales în ultimele decenii.

2024 rămâne, la nivelul României, cel mai călduros an din istorie, 2025 este pe locul 4, iar analizând primele 8 luni din 2026, comparativ cu primele 8 luni din 2025, suntem la o foarte mică diferență. De aceea nu excludem ca și 2026 să se alăture seriei acestor ani“, a punctat Elena Mateescu.

De asemenea, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie a vorbit și despre seceta pedologică accentuată.

„În toamna anului 2025, în octombrie și noiembrie, mai ales în sudul și estul României a plouat, însă datele de la 1 martie și până la 31 august, 6 luni consecutive, precipitațiile au fost deficitare, context în care seceta pedologică s-a accentuat“, a mai precizat, pentru DC News, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.

Primul episod de vreme rea din această toamnă. Ce spune directorul ANM

În cadrul aceluiași interviu, Elena Mateescu a precizat că actualul episod de vreme rea, care aduce precipitații în cea mai mare parte a țării, nu va reuși să acopere deficitul de apă din sol.

„Vorbim de cantități care pe secvențe scurte de timp sau prin acumulare pot să cuprindă valori de 15-20 l/mp, izolat peste 30 l/mp. Este bine că va ploua, cel puțin puțin pentru nevoia acută de apă din perspectiva fenomenului de secetă pedologică și hidrologică, dar nu putem să spunem că acest episod de sisteme noroase bine organizate pot să acopere în totalitate deficitul acumulat pe parcursul primelor opt luni ale acestui an“, a precizat, pentru DC News, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie.