August 2026, cea mai călduroasă lună de când se fac măsurători

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Efectele încălzirii globale sunt în creştere. Luna august a egalat, la nivel global, temperaturile din iulie 2023.

Luna august a fost, la nivel global, cea mai călduroasă lună din istoria măsurătorilor de temperatură, conform datelor oficiale ale UE, la egalitate cu iulie 2023.

Temperaturile medii la nivel mondial au crescut temporar, luna trecută, cu până la 1,65 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, potrivit Copernicus, unitatea de observare a Pământului din cadrul programului spațial al UE.

Conform Copernicus, temperaturile record au fost cauzate de "încălzirea globală cauzată de arderea combustibililor fosili". La acest lucru s-a adăugat şi creşterea temperaturilor de la suprafaţa oceanului, creştere asociată cu fenomenul El Nino.

"Combinate cu temperaturile record de la suprafața oceanelor la nivel global și cu cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor în Europa de Vest, aceste observații arată cum schimbările climatice provoacă fenomene extreme atât în atmosferă, cât și în oceane”, a declarat Samantha Burgess, responsabil strategic pentru climă în cadrul Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu, care a efectuat cercetarea pentru Copernicus, conform Politico.

Au crescut şi emisiile de gaze cu efect de seră

La nivel mondial, emisiile globale de gaze cu efect de seră au crescut în 2025 cu 0,7% şi au ajuns la un nivel record de 54 de miliarde de tone, conform Comisiei Europene. Dacă va continua creşterea în acest ritm, temperaturile globale ar putea creşte şi ele cu până la 1,5 grade Celsius până în 2030.

Statele Unite au condus această tendință de creștere, mărindu-și poluarea climatică cu 2,2% în 2025.

În China, cel mai mare poluator climatic din lume, emisiile au crescut cu 0,1% în 2025, în timp ce în India au scăzut cu 0,2%. De asemenea, emisiile UE au scăzut cu 0,2% în 2025, a precizat Comisia.

Marea și aerul

Cifrele generale furnizate de Copernicus combină temperaturile globale ale aerului și cele de la suprafața mării.

Temperaturile globale ale aerului la suprafață au atins în august 16,96°C, fiind la egalitate drept cea mai ridicată temperatură lunară înregistrată vreodată și depășind media pe 30 de ani (dintre 1990 și 2020) cu 0,85°C.

Temperatura medie de la suprafața mării a fost de 21,07°C, fiind, de asemenea, la egalitate drept cea mai ridicată din istoria măsurătorilor.

În Europa, luna august a fost a patra cea mai călduroasă din istorie, cu 1,1°C peste media pe 30 de ani. În ansamblu, anul 2026 a adus a treia cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor în Europa și cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Europa de Vest.

Încălzirea mărilor şi oceanelor creşte riscul de fenomene meteo extreme

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a explicat într-un interviu recent pentru DC News, că o creştere a temperaturilor apelor mărilor ar putea duce la fenomene meteo extreme.

”Am intrat deja în acea perioadă din an în care apa mărilor și oceanelor din emisfera nordică este foarte caldă. Se vorbește deja despre faptul că Marea Mediterană, Oceanul Atlantic sunt mai calde decât ar trebui să fie, ceea ce înseamnă o energie latentă care se poate concretiza prin furtuni foarte violente, care pot ajunge și deasupra uscatului, cu consecințe de nedorit” a avertizat Florinela Georgescu, în interviul acordat jurnalistului Val Vâlcu pentru DCNews.