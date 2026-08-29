ANM: Weekend cu caniculă, furtuni și grindină. Cum va fi vremea în București și în țară

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Vreme călduroasă în weekend, cu temperaturi de până la 36 de grade, dar și perioade de instabilitate atmosferică, cu averse, vijelii și grindină în mai multe regiuni. În București, temperaturile ajung la 31 de grade.

De astăzi, de la ora 10:00, a intrat în vigoare, cu valabilitate până duminică seară, la ora 21:00, o informare meteo generală, de vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic, instabilitate atmosferică.

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Vreme călduroasă, dar și instabilitate atmosferică

”În intervalul menționat, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, astfel temperaturile maxime se vor situa între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și în depresiuni, dar și mai ridicate în regiunile vestice unde izolat se vor înregistra 35 - 36 de grade.

În Banat și Crișana, local disconfortul termic va fi ridicat, astfel indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei de sâmbătă (29 august) în sud-vestul țării și în zona Carpaților Occidentali, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică (29/30 august) în centrul și nord-estul teritoriului, precum și în zona de munte, iar duminică după-amiază și seara, local în Carpații Orientali și Meridionali.

Averse, vijelii și grindină

Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii (rafale în general de 45...55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Îndeosebi în intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și izolat de peste 20...25 l/mp” anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii mai notează că, la începutul săptămânii viitoare, vremea călduroasă va persista, iar în vest și sud-vest va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

Vremea în weekend, în București

În București, sâmbătă, ”vremea se va menține frumoasă, dar va fi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin ziua și va avea înnorări temporare noaptea, iar spre finalul intervalului vor fi condiții pentru ploaie slabă (1...3 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29- 30 de grade, iar cea minimă de 15-17 grade”, conform ANM.

Duminică, ”la începutul zilei vor fi înnorări și condiții de ploaie slabă, apoi cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 - 31 de grade”.