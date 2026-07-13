Cod Galben de furtuni în mare parte din țară: Averse torențiale, vijelii și grindină / Prognoza pentru București - Harta ANM

Furtuni. Sursa foto: Magnific

Meteorologii au emis un Cod Galben de furtuni pentru o mare parte din țară, valabil până astăzi, la ora 22:00.

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ pentru o mare parte din țară.

Furtuni, luni, în mare parte din țară

Astfel, începând de luni, ora 10:00, se vor înregistra perioade cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferică. Sursa foto: ANM

Avertizarea meteorologilor este valabilă până la ora 22:00.

Prognoza pentru București

Luni, în intervalul orar 13:00-20:00, în București cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse (10...20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 50...70 km/h) și condiții de grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade.

În această perioadă este în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică Cod Galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

Notă: Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi luni (13 iulie) izolat și în restul teritoriului, marți și miercuri cu precădere în jumătatea estică, apoi în majoritatea zonelor.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.