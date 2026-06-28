Țara fierbe: Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu de temperaturi extreme

Sursa foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie a emis alerte meteo pentru toată țara de temperaturi extreme.

Meteorologul de serviciu al ANM anunță temperaturi maxime extreme, între 35 și 38 de grade Celsius, cu zone unde va urca spre 39 de grade Celsius. Luni și marți, vom avea temperaturi comparabile cu recordurile absolute, precizează aceasta. După acest episod de caniculă, de marți seară încep alte fenomene severe: furtunile, care miercuri se vor extinde în mare parte din țară.

De astăzi, de la ora 10:00, intră în vigoare noi alerte meteo de Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu.

Cod Galben, 28 iunie, ora 10:00 - 29 iunie, ora 10:00, de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, noapte tropicală și disconfort termic pentru Dobrogea și sud-estul Munteniei:

”Duminică (28 iunie) valul de căldură va persista, iar în Dobrogea și în sud-estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime ce se vor încadra între 19 și 21 de grade, mai ridicate spre 23...24 de grade pe litoral și în Delta Dunării”.

Cod Portocaliu, 28 iunie, ora 10 - 29 iunie, ora 10:00, de val de căldură intens, caniculă, noapte tropicală și disconfort termic accentuat pentru Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei:

”În Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei valul de căldură intens va persista, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade”.

Cod Roșu, 28 iunie, ora 10:00 - 29 iunie, ora 10:00, de temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei:

”În Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39...40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade”.