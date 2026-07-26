Prognoza ANM pentru începutul săptămânii: Ploi și descărcări electrice în București. Cod galben de furtuni în jumătate de țară

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ANM anunță o vreme instabilă la începutul săptămânii. Bucureștiul va avea parte de ploi de scurtă durată și descărcări electrice, în timp ce mai multe regiuni din țară intră sub Cod galben de vijelii și averse torențiale.

ANM a publicat prognoza meteo pentru primele două zile ale săptămânii următoare.

În perioada 27 iulie - 28 iulie, în București cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza şi spre seară. Vor fi ploi de durată scurtă, la nivelul a 2 - 5 l/mp, însoțite de descărcări electrice.

Vântul va atinge nivele slabe sau moderate, cu ușoare creșteri de intensitate în timpul ploilor. Precipitațiile pot aduce rafale cu viteze de până la 35 - 40 km/h.

Temperatura maximă va fi de 30 - 31 de grade. Cea minimă se va rezuma la 17 - 18 grade.

Două atenționări de vreme severă au fost emise de către ANM pentru perioada 27 iulie ora 12:00 - 28 iulie în mai multe regiuni din ţară. Capitala nu se află sub incidența mesajelor.

Vijelii și rafale de 100 km/h și 40 de litri/mp. Cod galben în jumătate de țară

ANM a anunțat un Cod Galben de vijelii și averse torențiale. Codul Galben este valabil de luni, 27 iulie, ora 12:00 până la ora 22:00 în aceeași zi.

Situația meteorologică va fi dominată de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale.

Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei, dar și nord-vestul Moldovei sunt zonele care vor fi afectate.

Instabilitatea vremii se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50km/h - 70 km/h. Izolat vor fi și peste 80 km/h cu descărcări electrice și grindină de 1 - 3 cm.

În intervale scurte de timp cantitățile de apă vor fi de 15 - 25 l/mp și, izolat, de peste 30 - 40 l/mp.

Alte rafale cu viteze de 70 - 80 km/h vor fi în Carpații Meridionali și de Curbură și, local, în Munții Apuseni. La altitudini mai mari se vor înregistra și viteze de peste 90 - 100 km/h.

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