Furtuni și maxime sub 30 de grade în București. Temperaturile scad brusc

Dacă luni și marți, temperaturile sunt de nesuportat în București, capitala fiind sub Cod Roșu de caniculă, situația se schimbă brusc de miercuri.
”Valul de căldură va continua să se intensifice, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până moderat. Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, se va situa în jurul valorii de 39 de grade, iar cea minimă va fi de 20...22 de grade, caracterizând o noapte tropicală” anunță meteorologii pentru astăzi, 29 iunie, pentru București.
Marți, situația va fi neschimbată, ba chiar minimele vor fi mai crescute: ”Valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, se va situa în jurul valorii de 39 de grade, iar cea minimă va fi de 22...23 de grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească”.
Miercuri temperatura scade brusc cu aproape 10 grade!
”Vremea se va răcori semnificativ față de zilele anterioare, iar din a doua parte a zilei instabilitatea atmosferică se va accentua. Astfel vor fi perioade cu înnorări, averse torențiale (în general 10...15 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale în jurul a 50 km/h) și căderi de grindină. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade” anunță Administrația Națională de Meteorologie.
În continuare, temperaturile vor fi în scădere. Sâmbătă, maxima zilei din București nu va depăși 23 de grade Celsius.