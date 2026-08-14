Vara nu pleacă din România! ANM anunță temperaturi peste normal până în septembrie. Prognoza meteo actualizată

Vara se prelungește în România, iar temperaturile peste normalul perioadei sunt așteptate inclusiv în septembrie.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimarea meteo pentru ultimele două săptămâni de vară și primele două săptămâni de toamnă. În intervalul 17 august - 14 septembrie, vremea se anunță mai caldă decât specificul perioadei, cu precipitații deficitare sau apropiate de normal pe întreaga perioadă prognozată:
Vremea pentru săptămâna 17 - 24 august
Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și centrale. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.
Vremea pentru săptămâna 24 - 31 august
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și centrale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi în general apropiate de cele normale, posibil ușor mai ridicate în zonele montane și în regiunile vestice.
Vremea pentru săptămâna 31 august - 7 septembrie
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
Vremea pentru săptămâna 7 - 14 septembrie
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.
Vara nu se termină în august! Directorul de prognoză al ANM explică de ce septembrie și octombrie se schimbă
Într-un interviu pentru DCNews, Florinelei Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat că ”estimările pe durată mai lungă arată, în continuare, probabilitatea unor temperaturi peste normalul perioadei și pentru luna august și pentru luna septembrie. Pe de altă parte, este clar că, dincolo de jumătatea lunii august, prin faptul că scade durata zilelor, putem avea primele semnale ale toamnei. Dar, ultimii ani ne-au arătat că septembrie are tendința de a deveni ultima lună de vară și chiar și luna octombrie să fie o perioadă foarte agreabilă pentru concedii. De altfel, în partea de sud a continentului, în țări în care, prin tradiție, mergem la mare, la Mediterană, la Adriatică, este mai agreabil să mergem în septembrie decât în august. Uneori chiar și-n octombrie este foarte bine, este o perioadă din an în care apa mării este caldă, mai caldă decât în primăvară - și putem petrece concedii foarte frumoase”.
Vremea în weekend
În acest weekend, sâmbătă, ”vremea va fi predominant frumoasă și călduroasă în vestul și nord-vestul teritoriului și pe arii restrânse în centru și sud. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali spre 5 grade, dar și mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral, până spre 19...20 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Dobrogea și în sudul Banatului (viteze în general de 35...40 km/h). Izolat vor fi condiții de ceață în depresiunile Carpaților Orientali”. Și în București ”vremea va fi frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă va fi de 13...16 grade”.
Duminică, în țară, ”vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în Câmpia de Vest local va deveni caniculară cu disconfort termic în creștere. Cerul va fi variabil în zona de munte și în sud-est și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi de la 25 de grade în sudul litoralului, până la 35 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 7...9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile Crișanei. Dimineața și noaptea, în zonele depresionare, izolat vor fi condiții de ceață”.
În București, ”vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar cea minimă va fi de 14...16 grade”.