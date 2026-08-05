Cum va fi vremea în următoarele zile. Temperaturi prognozate de 41 de grade: Țara, între caniculă și vijelii. Când se răcește

București. Sursa foto: Agepres

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo generală pentru țară și specială pentru București, pentru următoarele zile.

Vremea joi, 6 august 2026, în țară. Maxime și de 41 d grade

”Valul de căldură va fi intens și persistent, în majoritatea zonelor va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei și 40...41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24...25 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală mai ales în vestul, sudul și estul țării. Cerul va fi variabil, însă mai ales după-amiaza și seara vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în special în nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte.

Vijelii și averse cu grindină

Vor fi perioade cu intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30...50 l/mp. Spre sfârșitul intervalului în depresiuni izolat se va forma ceață” arată ANM.

Cum va fi vremea în 6 august în București

Meteorologii anunță pentru Capitală: ”Valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține accentuat. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade și noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza când vor fi intensificări ale vântului și vijelii (cu viteze de 60...80 km/h), averse (5...10 l/mp, izolat posibil peste 15 l/mp) și descărcări electrice”.

Vremea vineri, 7 august: Încep să scadă temperaturile în țară

Vineri, ”valul de căldură va persista, însă valorile termice vor scădea față de ziua precedentă în nord-vestul, nordul și local în estul țării. Disconfortul termic se va menține accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în majoritatea zonelor, iar în Banat, local în Muntenia, Dobrogea și izolat în Oltenia și Moldova va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral (noapte tropicală în sud, sud-est și izolat în sud-vest). Cerul va fi variabil, însă începând cu orele amiezii vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în jumătatea de nord a teritoriului și local în rest. Vor fi intensificări ale vântului și vijelii (rafale de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de 30...50 l/mp. Izolat noaptea în depresiuni va fi ceață”.

În București, ”valul de căldură intens va persista și disconfortul termic va fi în continuare accentuat, cu indice temperatură- umezeală (ITU) care va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 19...21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara va crește probabilitatea pentru înnorări, intensificări ale vântului (cu viteze de 50...60 km/h), descărcări electrice și averse (5...10 l/mp și posibil peste 15 l/mp)”.

Prognoza meteo pentru weekend

”Valul de căldură va diminua și se va restrânge către vestul și sudul teritoriului unde va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 36 de grade izolat în sudul Olteniei, Munteniei și Banatului, iar cele minime se vor încadra între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral (noapte tropicală în sud-est, local în sud și în Dealurile de Vest). Cerul va fi variabil, însă vor fi perioade cu înnorări, averse (2...8 l/mp și pe spații mici de peste 15...20 l/mp), descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni la munte și în centrul țării și local în celelalte zone. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei (viteze în general de 45...55 km/h), dar de scurtă durată și în rest, în timpul ploilor” anunță ANM pentru ziua de sâmbătă.

În București, ”valul de căldură va continua să persiste, astfel va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, descărcări electrice, averse ce pot avea și caracter torențial (10...15 l/mp), intensificări ale vântului și vijelii”.

Cum va fi vremea duminică în țară

Meteorologii anunță pentru duminică că ”Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în sudul și pe arii restrânse în vestul țării va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 34 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 22 de grade, mai scăzute în estul Transilvaniei. Cerul va fi variabil, cu înnorări, averse și descărcări electrice local la munte și în sud- vest și izolat în sud și sud-est. Cantitățile de apă pot depăși pe spații mici 10...15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei (viteze de 45...50 km/h), dar de scurtă durată și în timpul ploilor”.

Vremea în București

În Capitală, ”vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul a 33 de grade și cea minimă va fi de 15...18 grade. Cerul va fi variabil și după-amiaza vor fi posibile ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla slab și moderat” conform ANM.

De luni, 10 august, revine canicula în vest și sud-vest

”Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest și sud-vest va deveni din nou caniculară, cu disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa în general între 28 și 35 de grade, iar cele minime se vor încadra între 12 și 24 de grade, mai scăzute în estul Transilvaniei. Cerul va fi variabil, cu înnorări și pe arii restrânse averse după-amiaza în zonele montane (cu probabilitate mai mare în Carpații Meridionali și Orientali). Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-est, dar și în timpul ploilor” anunță ANM.

În București, ”vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 32...34 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat”.

Marți, în țară, temperaturile continuă să crească

”Valorile termice vor mai crește ușor, astfel încât vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, însă în vest, sud- vest și izolat în centru și sud va fi caniculară, cu disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 38 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 13 și 23 de grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza în zona de munte vor fi înnorări temporar accentuate, averse și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat” arată prognoza ANM.

În București, ”valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior, iar disconfortul termic se va menține ridicat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade și cea minimă va fi de 17...20 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat”.

Scad temperaturile în nord și cresc în sud

Din 12 august, ”valorile termice, comparativ cu ziua anterioară, vor fi în scădere ușoară în nord și în creștere în sud. Astfel, vremea va fi în continuare călduroasă în majoritatea zonelor, dar în vestul, sudul și local în centrul țării va fi caniculară, cu disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 38 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 13 și 23 de grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza, la munte și îndesebi în centrul și estul teritoriului, vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, posibil cu intensificări în timpul ploilor”.

”Vremea va deveni caniculară și disconfortul termic va fi în continuare ridicat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 18...21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat” mai anunță ANM.