ANM extinde Codul roșu de caniculă: Valul de căldură se intensifică și cuprinde aproape toată țara

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ANM a emis noi avertizări Cod roșu și portocaliu de caniculă pentru mai multe județe ale țării.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, noi avertizări Cod roşu de căldură extremă, valabile până joi dimineaţa, în şapte judeţe din Maramureş, Banat şi Crişana.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 4 august, ora 10:00 - 5 august, ora 10:00, va fi valabil primul Cod roşu de caniculă în judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş, unde valul de căldură intens va persista şi se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Astfel, valorile maxime vor fi de 38 - 39 de grade, în judeţul Satu Mare, respectiv de 39 - 40 de grade, în judeţele Bihor, Arad şi Timiş.

De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile Crişanei.

Conform prognozei de specialitate, al doilea Cod roşu de vreme caniculară va fi în vigoare în perioada 5 august, ora 10:00 - 6 august, ora 10:00, în judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin.

În aceste zone, temperaturile maxime vor fi de 37 - 39 de grade (în judeţele Maramureş, Satu Mare şi Sălaj) şi de 39 - 41 de grade (în judeţele Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin), în timp ce disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, cu ITU ce va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Totodată, noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 25 - 26 de grade, cu valori mai ridicate în Dealurile Crişanei.

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Cod portocaliu de caniculă în peste jumătate din țară

De asemenea, meteorologii au emis noi avertizări Cod portocaliu de caniculă, ce vizează până joi dimineaţa zone din peste jumătate din ţară, unde maximele termice vor atinge 39 de grade.

Potrivit ANM, în intervalul 4 august, ora 10:00 - 5 august, ora 10:00, va fi în vigoare un prim Cod portocaliu de vreme deosebit de caldă în Maramureş, sudul Banatului, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-estul Moldovei şi în sud-vestul Olteniei.

În aceste zone, temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20 - 24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Dealurile Banatului.

Al doilea Cod portocaliu de caniculă va fi valabil în perioada 5 august, ora 10:00 - 6 august, ora 10:00, în zone din Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul şi centrul Munteniei, unde maximele termice se vor situa între 35 şi 38 de grade. În plus, disconfortul termic va fi accentuat, iar, local, noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse între 20 şi 24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Dealurile Banatului.

Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică (marţi şi miercuri), îndeosebi în zona Carpaţilor Orientali, iar joi în cea mai mare parte a zonei montane. Vineri, vreme instabilă se va semnala şi în jumătatea de nord a teritoriului şi pe arii restrânse în rest. Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii şi izolat grindină.

În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore), prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 10 - 25 l/mp.

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Cum va fi vremea în Capitală

Potrivit ANM, în intervalul 04.08.2026, ora 10:00 - 05.08.2026, ora 09:00, valul de căldură se va intensifica, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 36-37 de grade, iar cea minimă de 19-20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat.

În intervalul 05.08.2026, ora 09:00 - 06.08.2026, ora 09:00, valul de căldură va fi intens și persistent, va fi caniculă, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 37-38 de grade, iar cea minimă de 18-21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat.

În intervalul 06.08.2026, ora 09:00 - 07.08.2026, ora 09:00, valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține accentuat. Temperatura maximă va fi de 37-38 de grade, iar cea minimă de 19-21 de grade și noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza când vor fi condiții pentru averse slabe și intensificări ale vântului.

În intervalul 07.08.2026, ora 09:00 - 08.08.2026, ora 10:00, valul de căldură intens va persista și disconfortul termic va fi în continuare accentuat, cu indice temperatură umezeală (ITU) care va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va stiua în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă de 19-21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara va crește probabilitatea pentru înnorări, intensificări ale vântului, descărcări electrice și averse (2-5 l/mp).