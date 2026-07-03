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DCNews Stiri ANM a emis prognoza meteo pe o lună. Cum va fi vremea până la începutul lui august

ANM a emis prognoza meteo pe o lună. Cum va fi vremea până la începutul lui august

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
Data publicării: 03 Iul 2026
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imagine cu soare, vara
Potrivit meteorologilor, ploile vor fi în general puține / FOTO: magnific.com @bebuntoon

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Potrivit prognozei ANM , în intervalul 06 iulie - 03 august 2026, la început vremea va fi apropiată de normal, însă va deveni treptat mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în vestul țării. Potrivit meteorologilor, ploile vor fi în general puține.

Vremea în săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea estică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Temperaturile medii vor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Vremea în săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în zonele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

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anm
administratia nationala de meteorologie
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