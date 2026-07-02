Situație paradoxală în Sectorul 3, după căderea Guvernului Bolojan. Robert Negoiță, avertisment privind PNRR: E de ieșit în stradă!

Analistul Bogdan Chirieac (s) și primarul Sectorului 3, Robert Negoiță (d), în platoul DCNews

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, spune că, după căderea Guvernului Bolojan, proiectele au mers mai bine decât în perioada în care Executivul avea puteri depline.

Robert Negoiță, invitat la interviurile DC NEWS, a fost întrebat de analistul politic Bogdan Chirieac cum este afectată activitatea Primăriei Sectorului 3 de faptul că România are în acest moment un guvern interimar, fără drepturi depline.

Primarul Sectorului 3 a susținut că lucrurile merg chiar mai bine de la căderea Guvernului Bolojan, dar a mărturisit că are îngrijorări în ceea ce privește soarta proiectelor din PNRR, dar și privind o eventuală retrogradare a României în categoria „junk”.

"Interferența noastră cu Guvernul până acum nu ne-a încurcat foarte mult, din fericire. Totuși, sper din suflet că sunt în stare să gestioneze fondurile europene și PNRR-ul. Aici, dacă avem sincope, nu e rău, este de ieșit în stradă", a spus Robert Negoiță.

"PNRR-ul se termină pe 31 august. Ori ați făcut proiectele, ori nu le-ați făcut. E clară situația", a punctat Bogdan Chirieac.

"Atunci când ai situații de lucrări și facturi confirmate și transmise pentru decont și nu primesc banii câte 6-8 luni de zile.... Avem notificări din partea constructorilor, cu școala închisă în lucru, mi-au zis: "domnule, încetăm lucrarea că nu mai avem cu ce să finanțăm, nu mai avem bani, nu mai avem materiale, nu avem cu ce să plătim salarii", a spus Negoiță.

Negoiță, despre proiectele din Sectorul 3: Paradoxal, în ultimele două luni au mers mult mai bine

"A întârziat prin PNRR 6-8 luni de zile la plata facturilor aprobate?", a întrebat Chirieac surprins.

"Da, depuse spre decont, și nu au fost în stare să facă plăți. Nu vorbesc de acum, vorbesc de când aveam guvern fără probleme. Am primit nortificări de la foarte multe firme că nu mai au bani ca să continue. Noi nu aveam de unde să-i plătim, că nu ai de unde să-i plătești de unde nu îți vin banii... și, repet, nu erau bani de la Guvern, sunt bani din PNRR, bani europeni. Nu sunt în stare să îi gestioneze, din nefericire. Dar, paradoxal, în ultimele două luni au mers mult mai bine", a mai spus Negoiță.

"Deci de două luni de zile, de când a fost demis guvernul, se circulă mai bine cu fondurile europene?", a întrebat din nou Bogdan Chirieac.

"În ultima lună, dintr-o 100 de milioane de lei, care erau situații de lucrări, cu facturi depuse spre decont de vreo 6-8 luni de zile, de o lună de zile s-a redus undeva la 30 de milioane dintr-o sută, ceea ce nu e puțin, adică 70% din problemă e rezolvată", a spus primarul Sectorului 3.