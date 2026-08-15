Un curcubeu a furat spectacolul pe Dunăre, la Galați, de Ziua Marinei. Imagini inedite de la parada navală/ FOTO+VIDEO

Ziua Marinei la Galați/ Un curcubeu „a furat” spectacolul navelor de pe Dunăre. Sursa foto: Iulia Horovei

Ziua Marinei Române a fost sărbătorită la Galați prin ceremonii militare, exerciții navale și parada navelor pe Dunăre. Un curcubeu apărut deasupra fluviului a fost momentul care i-a surprins pe gălățenii veniți să urmărească evenimentul.

Ziua Marinei Române a fost sărbătorită, astăzi, în mai multe orașe din țară. Gălățenii au urmărit ceremoniile militare, exercițiile navale și parada navelor pe Dunăre, ca în fiecare an, pe faleza din oraș, în zona „La Elice”.

Manifestările au început după-amiază, cu salutul Gărzii de Onoare, intonarea Imnului Național și serviciul religios, urmate de defilarea militarilor și exercițiile navale. Momentul cel mai așteptat a fost parada navală, când nave militare și civile au trecut pe Dunăre, în fața celor veniți pe faleză pentru a urmări spectacolul.

Ziua Marinei la Galați. Sursa foto: Iulia Horovei

Un curcubeu a apărut pe Dunăre și a furat privirile tuturor

În timpul trecerii navelor, spectacolul de pe apă a avut parte de un moment cu totul special.

Un curcubeu a apărut deasupra Dunării, chiar în zona în care se desfășura parada navală, și s-a reflectat în perdeaua de apă ridicată în aer. Momentul a transformat evenimentul de pe Dunăre într-un adevărat tablou, spre surprinderea tuturor oamenilor prezenți.

Ziua Marinei la Galați. Sursa video: Iulia Horovei

Manifestări de Ziua Marinei au avut loc astăzi și la Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea şi Bucureşti.

Nicușor Dan nu a fost prezent la Ziua Marinei, al doilea an consecutiv în care președintele alege să nu participe la festivitățile organizate la Constanța. În schimb, șeful statului a fost prezent la Mănăstirea Dejani, aflată în apropiere de Făgăraș, localitatea sa natală.

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Ziua Marinei, sărbătorită și la Constanța

Ziua Marinei Române a fost sărbătorită astăzi și la Constanța, printr-un amplu program militar și naval, la care au participat peste 3.500 de militari români și străini. Evenimentele principale s-au desfășurat pe faleză și în zona maritimă din fața Comandamentului Flotei, unde publicul a putut urmări ceremonia militară și exercițiul naval FNR 26.10. Au fost implicate peste 50 de nave și ambarcațiuni și aproximativ 15 aeronave, alături de militari și structuri din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.

Un moment important al ediției din acest an a fost prezentarea, în premieră de Ziua Marinei, a două nave intrate recent în serviciul Forțelor Navale Române: corveta „Contraamiral August Roman” și vânătorul de mine „Căpitan Constantin Dumitrescu”. La exerciții au participat și forțe navale din Turcia, Bulgaria, Spania și Franța.

Programul a inclus simulări de luptă antimină și antisubmarin, apărare împotriva atacurilor aeriene, respingerea unui desant maritim, combaterea migrației ilegale și operațiuni de căutare și salvare.