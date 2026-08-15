Ziua Marinei, sărbătorită în șase orașe. Peste 3.500 de militari români și străini, la manifestările de la Constanța

Foto Agerpres - arhivă Ziua Marinei Române

Ziua Marinei va fi celebrată sâmbătă în șase orașe din România, Constanța urmând să găzduiască cele mai ample manifestări. Peste 3.500 de militari români și străini vor participa aici la ceremonia militară și la Exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10.

Evenimente dedicate Zilei Marinei Române sunt programate la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, potrivit informațiilor transmise de Statul Major al Forțelor Navale.

Programul principal se va desfășura la Constanța, pe faleză și în zona maritimă din fața Comandamentului Flotei. Activitățile încep la ora 10:00, când militarii români și cei din țările partenere vor lua parte la ceremonia militară și la exercițiul FNR 26.10.

La exercițiu sunt anunțate peste 50 de nave și ambarcațiuni, precum și 15 aeronave militare și civile. Vor participa și mijloace terestre ce aparțin de structurile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională.

CITEȘTE ȘI: Marele mister de Ziua Marinei: Ce va face Nicușor Dan? Până una alta, haideți să-i vedem pe Iohannis și Băsescu!

Două nave intrate recent în serviciul Forțelor Navale, prezentate în premieră

Ediția din acest an aduce participarea, pentru prima dată la manifestările dedicate Zilei Marinei, a corvetei „Contraamiral August Roman” 261 și a vânătorului de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, ambele intrate recent în serviciul Forțelor Navale Române.

La activitățile de pe litoral vor participa și nave și aeronave militare din Turcia, Bulgaria, Spania și Franța.

„Exerciţiul naval întrunit şi interinstituţional FNR 26.10 va reflecta nivelul ridicat de interoperabilitate dintre structurile participante şi va sublinia importanţa cooperării de la nivelul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi cu partenerii internaţionali. Activităţile pe mare vor debuta cu tradiţionala sosire a Zeului Neptun, care va trece printr-o 'poartă de apă' realizată de două remorchere maritime, timp în care pe faleză vor fi desfăşurate jocuri marinăreşti, iar, ulterior, corveta 'Contraamiral August Roman' - 261 va executa salutul de deschidere a exerciţiului”, se menţionează într-un comunicat al Forţelor Navale Române, conform Agerpres.

VEZI ȘI: Premieră de Ziua Marinei Române 2026. Ce vor putea admira curioșii pentru prima dată după 36 de ani

Demonstrații navale și misiuni de căutare și salvare pe mare

Scenariul exercițiului FNR 26.10 include mai multe tipuri de misiuni și intervenții. Militarii vor desfășura secvențe de luptă antimină și antisubmarin, acțiuni de apărare împotriva atacurilor aeriene și exerciții pentru respingerea unui desant maritim.

Programul mai include misiuni de combatere a migrației ilegale și operațiuni de căutare și salvare pe mare.

CITEȘTE ȘI: Ziua Marinei Române 2026: Programul complet din Constanța, Mangalia, București și orașele de pe Dunăre

Concert și retragere cu torțe la Constanța

Manifestările dedicate Zilei Marinei Române se vor încheia la Constanța la ora 20:00. Muzica Militară a Forțelor Navale va susține un concert, urmat de retragerea cu torțe a marinarilor militari.

Marșul va avea loc pe traseul Cazino, Piața Ovidiu și faleza din fața clădirii Comandamentului Flotei.

Între orele 21:30 și 22:00, Primăria Municipiului Constanța va organiza un spectacol de lasere și lumini în zona de nord a digului Tomis.