Ziua Marinei Române 2026: Programul complet din Constanța, Mangalia, București și orașele de pe Dunăre

Ziua Marinei, 15 august. Foto arhivă/ Ceremonie pe Dunăre, Galați. Sursa foto: Agerpres

Ziua Marinei Române din 2026 va fi sărbătorită în perioada 5-16 august prin ceremonii militare și religioase, exerciții navale, parade ale navelor, expoziții, demonstrații și concerte în mai multe orașe din țară.

Forțele Navale Române organizează, în perioada 5-16 august, în garnizoanele Constanța, Mangalia, Galați, Brăila, Tulcea și București, o serie de activități dedicate Zilei Marinei Române.

Programul cuprinde ceremonii militare și religioase, exerciții cu secvențe maritime și fluviale, expoziții de tehnică și armament, ateliere interactive, concerte de muzică militară și activități de promovare a profesiei militare.

Ziua Marinei la Constanța

La Constanța, în perioada 5-7 august, în raionul maritim travers de faleză, vor fi executate secvențe de antrenament cu scafandri militari, ambarcațiuni și elicoptere, în vederea pregătirii exercițiului demonstrativ care se va desfășura în data de 15 august.

În perioada 10-14 august, între orele 18.00-21.00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei, vor fi organizate standuri de promovare a carierei militare și expoziții de tehnică și echipamente specifice. Astfel, publicul va putea interacționa cu reprezentanți de la instituțiile militare de învățământ de marină, Centrul 39 Scafandri „Amiral Ilie Ștefan”, Direcția Hidrografică Maritimă „Comandor Alexandru Cătuneanu” și Muzeul Național al Marinei Române.

Marți, 11 august, în Portul Tomis, Centrul de Scafandri va desfășura, în intervalul orar 10.00-17.00, un atelier de scufundări, la care vor participa 50 de câștigători ai concursului derulat, în perioada 5-9 august, pe paginile de social media ale Forțelor Navale Române.

Miercuri, 12 august, la ora 09.30, va avea loc ceremonia de redeschidere a Cercului Militar Constanța, în urma realizării lucrărilor de modernizare pentru clădirea emblematică, construită în perioada 1903-1904, care, de-a lungul timpului, a găzduit Prefectura Județului Constanța și a fost martoră la evoluția Dobrogei.

Ulterior, la bordul corvetei „Contraamiral August Roman” – 261, va fi desfășurată festivitatea de premiere pentru concursul „Cel mai bun ofițer de cart”, la care au participat militari din structurile Forțelor Navale. În cadrul activității, în baza colaborării deosebite dintre Statul Major al Forțelor Navale și Regia Autonomă „Monetăria Statului”, va fi lansată medalia dedicată intrării în serviciu a corvetei „Contraamiral August Roman” – 261 și sărbătoririi Zilei Marinei Române 2026.

Joi, 13 august, începând cu ora 09.00, pe faleza din Constanța și în raionul maritim travers de Comandamentul Flotei, va fi desfășurată repetiția generală pentru Exercițiul naval întrunit FNR 26.10, la care vor participa structuri ale Forțelor Navale Române, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și nave și aeronave ale partenerilor străini.

Vineri, 14 august, pe faleza din Constanța, începând cu ora 08.30, marinarii vor desfășura o ceremonie militară și religioasă dedicată Zilei Recunoștinței, urmată de o festivitate de acordare a unor distincții și avansări în următorul grad militar.

Programul zilei de 15 august, la Constanța

Sâmbătă, 15 august, începând cu ora 10.00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei, vor avea loc manifestările dedicate Zilei Marinei Române, iar în raionul maritim travers va fi desfășurat Exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 26.10”, care va cuprinde o serie de secvențe de instruire pentru luptă în toate mediile de acțiune – de suprafață, subacvatic și aerian.

Ziua Marinei Române se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari, în zona falezei din Constanța și în Piața Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale, în intervalul orar 20.00-23.00.

Programul ceremoniei la Mangalia

La Mangalia, joi, 13 august, începând cu ora 09.00, va avea loc antrenamentul general pentru activitățile care se vor desfășura în data de 15 august și la care vor lua parte mai multe structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Vineri, 14 august, marinarii militari vor marca Ziua Recunoștinței pentru a aduce un pios omagiu înaintașilor noștri, prin desfășurarea unei ceremonii militare și religioase. Sâmbătă, 15 august, de la ora 10.00, va fi desfășurat exercițiul demonstrativ, organizat cu prilejul Zilei Marinei Române. În perioada 13-15 august, Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica” va susține concerte cu melodii din repertoriul tradițional, pentru a marca sărbătoarea tuturor marinarilor militari și civili.

Ziua Marinei la Galați, Brăila și Tulcea

La Galați, sâmbătă, 15 august, de la ora 17.00, pe faleza Dunării, marinarii militari vor marca Ziua Marinei Române, prin desfășurarea unei ceremonii militare și religioase, care va fi urmată de secvențele de antrenament ale Exercițiului naval întrunit FNR 26.10 și de parada navelor.

La Brăila, vineri, 7 august, la Muzeul Brăilei „Carol I” va fi organizat un simpozion dedicat Zilei Marinei Române, la care va fi prezentată și o expoziție cu lucrări de matelotaj, iar în perioada 8-9 august, marinarii militari vor pregăti standuri de reprezentare pe faleză. Joi, 13 august, începând cu ora 09.00, va fi desfășurat antrenamentul general pentru activitățile organizate cu ocazia Zilei Marinei Române. Sâmbătă, 15 august, în intervalul orar 10.00-12.30, publicul este invitat pe faleza Dunării, unde va putea asista la ceremonia militară și la secvențele de instruire ale Exercițiului naval întrunit FNR 26.10. Seara se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari, în zona Prefecturii Județului Brăila, în acordurile Muzicii Militare a Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.

La Tulcea, marinarii militari vor desfășura joi, 13 august, antrenamentul pentru activitățile dedicate Zilei Marinei Romîne, iar vineri, 14 august, începând cu ora 09.00, la Cimitirul Eroilor din municipiu, vor marca Ziua Recunoștinței, prin desfășurarea unei ceremonii militare și religioase. Sâmbătă, 15 august, începând cu ora 10.00, de pe faleza Dunării, vor putea fi urmărite secvențele fluviale ale exercițiului demonstrativ FNR 26.10.

Programul zilei de 15 august, în București

La București, sâmbătă, 15 august, în intervalul orar 09.00-10.00, la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” (fostul Parc Herăstrău, zona debarcader), cu prilejul Zilei Marinei Române va fi desfășurată o ceremonie militară și religioasă, la care va lua parte personalul Statului Major al Forțelor Navale.