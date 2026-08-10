 Mihai Viteazul - 425 de ani de la trecerea la cele veșnice. Slujba de pomenire la Mănăstirea Dealu

Foto: Arhiepiscopia Târgoviștei

La Mănăstirea Dealu, a avut loc, duminică, slujba de cinstire a personalității lui Mihai Voievod Viteazul, la 425 de ani de la trecerea la cele veșnice.

Duminică a avut loc, la Mănăstrirea Dealu, pelerinajul național la cea mai importantă necropolă voievodală munteană, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, unde a fost cinstită personalitatea lui Mihai Voievod Viteazul, la 425 de ani de la trecerea la cele veșnice.

În pridvorul bisericii mănăstirii, acolo unde se păstrează, într-un impunător sarcofag, capul Voievodului Mihai Viteazul, așezat aici întru așteptarea Învierii, a fost săvârșită o rugăciune de pomenire, fiind evocată personalitatea primului mare întregitor al românilor, martir și erou al neamului românesc, sprijinitor al Bisericii și apărător al Europei creștine.

Cu acest prilej, au fost prezentate volumele tipărite la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, de către Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, dedicate voievodului martir: „Politica Religioasă a lui Mihai Viteazul” (2001); „Întregitor de ţară şi martir al neamului românesc” la împlinirea a 325 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a voievodului martir Mihai Viteazul” (2013); „Mihai Viteazul, Voievod al unității românești, promotor al Ortodoxiei străbune și martir al neamului nostru – 425 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești” (2018) și „Voievodul Mihai Viteazul – apărător și mărturisitor al credinței strămoșești” (2021), lucrări ce constituie repere documentare importante în susținerea demersului de canonizare a voievodului martir.

Sarcofagul de la Mănăstirea Dealu, unde se păstrează capul Voievodului Foto: Crișan Andreescu

La comemorare au luat parte: Pr. Victor Drăghicescu – Consilier eparhial, Pr. Marian Puiescu – Consilier eparhial, ca delegați ai Înaltpreasfinției Sale, Pr. Leonte Sumedrea – Protopop al Protoieriei Târgoviște Sud, Pcuv. Emanuela Preda – Stareța Mănăstirii Dealu, preoți și tineri de la parohiile din Târgoviște și din împrejurimi, precum și credincioși, închinători și pelerini veniți la Mănăstirea Dealu, din eparhie și din întreaga țară, potrivit arhiepiscopie Târgoviștei.

Cum a fost ucis Mihai Viteazul

La 9/19 august 1601, la 3 km sud de Turda, Mihai Viteazul este ucis de un detașament de mercenari în frunte cu ofițerul valon Iacob (Jacques) de Beauri, trimis de generalul Giorgio Basta.

Uciderea lui Mihai este astfel relatată de Dionisie Fotino: „Între Basta și Mihai s-a rădicat o gelozie care a ajuns la dușmănie. Basta, după ce a pârât pe Mihai că avea înțelegeri secrete cu turcii, a hotărât ca să-l și aresteze; deci trimițând să-l poftească la consiliu și Mihai nevoind a veni, a poruncit la câțiva nemți ca să înconjoare cortul său, și să-l prinză viu sau să-l omoare. Mihai Vodă văzându-se astfel surprins a scos sabia și a rănit pe unul din sbirii lui Basta, dar un altul străpungându-l cu sulița în pântece, l-a trântit la pământ și i-a tăiat capul. Această ucidere infamă a lui Mihai Vodă nu fu aprobată de nimene la curtea împăratului Rodolf”.

Trupul lui Mihai a fost aruncat apoi în câmpia Cristișului, pentru ca ostașii săi să vadă că a pierit căpitanul lor. Pe mormântul lui Mihai Viteazul din Turda s-a construit un obelisc, închinat lui Mihai.

Capul său este luat de Turturea paharnicul, unul dintre căpitanii voievodului, adus în Țara Românească și înmormântat de Radu Buzescu la Mănăstirea Dealu, lângă osemintele părintelui său, Pătrașcu-Vodă.

Pe lespedea sa de piatră de la Mănăstirea Dealu este scris: „Aici zace cinstitul și răposatul capu al creștinului Mihail, Marele Voievod, ce a fost domn al Țării Românești și Ardealului și Moldovei”.

Miron Costin a scris în cronica sa următorul comentariu, după ce a relatat uciderea lui Mihai: „Și așea s-au plătitu lui Mihai Vodă slujbele ce-au făcutu nemților”.[43] Abia generația pașoptistă, angajată în lupta pentru crearea statului național român, îl va recunoaște pe Mihai Viteazul ca pe un ilustru predecesor, potrivit Wikipedia.