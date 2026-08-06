Comerțul de legume de-a lungul E85 - un pericol pentru vânzători, cumpărători și șoferi

Foto: DRDP Buzău

Polițiștii rutieri au aplicat sancțiuni comercianților de legume-fructe sau celor care au vândut ilicit produse tradiționale sau de sezon, după ce au fost descoperiți pe principalele drumuri naționale, DN2 (E85).

E85 este unul dintre cele mai periculoase drumuri din țară, oprirea vehiculelor pe șosele putând genera accidente grave de circulație.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Buzău, oamenii legii au organizat în ultimele luni mai multe razii, având drept scop, între altele, sancționarea tuturor celor care vând produse pe marginea drumului, fără respectarea normelor legale.

'La nivelul structurilor de poliție rutieră din cadrul IPJ Buzău sunt organizate, în mod periodic, acțiuni specifice pentru prevenirea și combaterea comerțului illicit pe rețeaua de drumuri publice. Aceste activități vizează atât informarea și conștientizarea riscurilor rutiere la care se expun persoanele care comercializează produse în zona de siguranță a drumurilor, cât și protecția participanților la trafic. Oprirea autovehiculelor în aceste zone poate genera ambuteiaje și poate crește riscul producerii unor evenimente rutiere. În cadrul acțiunilor desfășurate au fost depistate mai multe persoane care practicau comerțul neautorizat cu produse agroalimentare, fiind aplicate 10 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor OG 43/1997 privind regimul drumurilor', a transmis, pentru Agerpres, IPJ Buzău.

În timpul anului, pe marginea șoselelor pot fi observați comercianți care vând produse diverse, de la legume-fructe la produse artizanale, produse tradiționale sau de sezon. Polițiștii au descoperit vânzători inclusiv de-a lungul uneia dintre cele mai periculoase șosele din țară, pe care au loc anual accidente soldate cu persoane rănite sau decedate, DN2 (E85).

Comercianții: Lipsa unor spații special amenajate în localitățile de domiciliu

'Drumurile pe care au fost recent constatate aceste activități de comerț ilicit sunt DN10 Buzău-Nehoiu și DN2 (E85), pe sectorul cuprins între municipiul Buzău și intersecția în sens giratoriu cu DN1 B E577. În contextul verificărilor și activităților de informare, comercianții depistați au invocat calitatea de producători agricoli locali, justificându-și prezența prin lipsa unor spații special amenajate în localitățile de domiciliu pentru desfacerea și vânzarea produselor agroalimentare în condiții de siguranță', informează IPJ Buzău.

În plus, Direcția Regională de Drumuri și Poduri a emis frecvent informări cu privire la faptul că drumurile publice nu sunt destinate activităților de comerț ambulant deoarece prezintă o serie de pericole atât pentru vânzători, cât și pentru cumpărători, precum și pentru ceilalți participanți la trafic. (Claudia Calotă)