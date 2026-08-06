Fotografia cu Ilie Bolojan care spune exact opusul unei decizii luate de propriul Guvern. Unde a fost surprins în mare discreție, fără alai

Ilie Bolojan / Agerpres

Pariu că nu ghiciți unde a fost Ilie Bolojan?

În plină criză de energie, Ilie Bolojan s-a dus la anticariat să-și cumpere o carte. A ales „Românii și Otomanii” de Tahsin Gemil.

„Chiar mai înainte, eram într-o dilema clasică: „Ce facem? Mai stăm să așteptăm vreo achiziție sau plecăm noi repede pe teren după alta?” (că, de, în ultimul timp mai mult cumpărăm decât vindem).



Și tocmai când ne pregăteam de plecare, intră Ilie Bolojan. Fără alai, pur și simplu ca un om care caută o carte bună la final de zi. Nu e prima dată când ne trece pragul, ceea ce ne bucură sincer - e un gest care arată că, dincolo de funcții și administrație, rămâne un om simplu, ancorat în carte și cultură.



A venit, a răsfoit și a plecat cu un titlu greu: „Românii și Otomanii” de Tahsin Gemil.



Pentru cine nu știe, e o lucrare fundamentală de istorie, scrisă de unul dintre cei mai mari turcologi români. O carte bazată pe documente de arhivă, care explică exact cum se învârteau lucrurile între Principatele Române și Imperiul Otoman prin secolele XIV-XVI - de la diplomație și tribut, până la jocurile de putere din regiune.



Ne bucurăm mereu când astfel de volume de nișă ajung pe mâini bune. Până la urmă, cărțile își găsesc cititorii lor, iar pe pagina noastră nu facem politică - doar ne bucurăm sincer de fiecare dată când cineva trece pragul și nu se îndură să plece fără un volum bun.



P.S. Fiind prinși în agitația din magazin, n-am apucat să facem o poză clasică, așa că avem doar un cadru... rapid”, a transmis pagina de Facebook Galeriile Cișmigiu.

Dar chiar să fie un om simplu, ancorat în carte și cultură? Haideți să vedem în rândurile de mai jos.

TVA-ul la cărți a crescut de la 1 august 2025, în mandatul lui Ilie Bolojan

Despre vizitele lui Ilie Bolojan printre cărți am mai scris, mai ales după ce TVA-ul la cărți a crescut de la 1 august 2025, majorându-se de la 5% la 11%.

Să facem o incursiune în istorie: În 2015, pe vremea când era ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu, astăzi parlamentar PSD, a redus la 5% TVA la cărți printr-o decizie politică asumată de Guvernul condus de Victor Ponta, cu sprijinul ministrului de Finanțe Eugen Teodorovici, tocmai pentru a stimula consumul de cultură într-o societate cu nivel scăzut de lectură. Astăzi, Ilie Bolojan deși se pozează prin librării, a crescut TVA pentru cărți la 11%.

Imaginea aceasta de mare iubitor de cărți pălește în fața singurei măsuri concrete pe care a luat-o pentru industria editorială. În momentul în care a avut ocazia să facă ceva cu adevărat, și-a lăsat deoparte postura de pasionat de lectură și a majorat TVA-ul la cărți.

Panait Istrati spunea că oamenii trebuie judecați în funcție de puterea pe care o au și de ceea ce fac cu ea. La noi, însă, criteriile par să fie altele. Amestecăm totul și aplicăm o dublă măsură: Îi aplaudăm pe „ai noștri” chiar și atunci când greșesc și îi criticăm pe „ai lor” chiar și atunci când iau decizii care ne avantajează sau ne protejează buzunarul.

Astăzi, însă, puțini ar mai avea curajul să spună un adevăr simplu: Cea mai mare reducere a TVA-ului la carte a fost făcută de un ministru PSD, Ionuț Vulpescu, și de un Guvern PSD condus de Victor Ponta. Paradoxal, într-o societate în care dreapta își cultivă imaginea de mare iubitoare de lectură, politicile promovate de aceasta au ajuns să împartă piața editorială în două categorii: Cei care supraviețuiesc cu greu și cei care intră în faliment.

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Nu ce citește Ilie Bolojan este întrebarea, ci câți bani cheltuiește, lună de lună, pe cărți.

Vânzările de carte au scăzut mult în România. Printre motive: Dublarea TVA-ului, dar și scăderea interesului pentru lectură

Piața de carte din România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Editorii și librarii spun că vânzările sunt în cădere, pe fondul scumpirii cărților și al interesului tot mai scăzut pentru lectură. Datele confirmă această realitate: Aproximativ 70% dintre români nu au citit nicio carte în ultimul an, cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană.

Astăzi, o carte bună ajunge și la 100 de lei. Situația este disperată pentru editori și librari pentru că le-au scăzut dramatic vânzările. Dar și pentru omul de rând. Ilie Bolojan a stins lumina și prin librării.