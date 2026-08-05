De ce a spus Ilie Bolojan că Ford și Dacia fac economie de energie? Explicația lui Bogdan Chirieac / video

Anca Murgoci și Bogdan Chirieac

Pornind de la întrebarea lui Mircea Badea: „De ce minte Ilie Bolojan?”, am încercat să caut răspuns la Bogdan Chirieac.

„De ce minte Ilie Bolojan când spune că Ford și Dacia au luat o pauză tocmai ca să ajute economia de energie, când, de fapt, erau în vacanță planificată? Vor să ascundă ceva guvernanții?”, l-am întrebat pe Bogdan Chirieac.

#badea #energie ♬ sunet original - DC News @rodcnews De ce minte Ilie Bolojan? Ce spune Mircea Badea: E o minciună de mari proporții / Chirieac răspunde / De ce minte Ilie Bolojan? Producătorul auto Ford a anunţat, marţi, de ce a oprit temporar producţia în România. Afirmațiile sunt în contrast cu ce a declarat, luni, premierul interimar demis Ilie Bolojan. Mircea Badea a lansat un atac la adresa premierului interimar demis Ilie Bolojan. Realizatorul TV a zis că acesta a indus în eroare opinia publică în legătură cu oprirea temporară a producției la Ford România. Declarațiile realizatorului TV vin după ce compania Ford a explicat motivele suspendării temporare a activității. „Ilie Bolojan a mințit. Și e o minciună de mari proporții. De ce a mințit? Ca să comunice populației cât de nasoală e situația de vreme ce Ford și Dacia, în mod voluntar, își suspendă producția pentru că este criză energetică. De ce a simțit nevoia Ilie Bolojan să mintă? Pentru a transmite populației momentul de mare intensitate, momentul crâncen prin care trecem. Nicio legătură cu realitatea. Cred că această isterie este provocată de Guvern”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN. De asemenea, a zis că apoi a venit „turma de susținători și propagandiști” care au zis că fac economie la energie nemaifolosind mașina de spălat și aerul condiționat. „Este isterie pe treaba aceasta! Eu nu cred în harneala aceasta. De ce tot acest efort uriaș de a transmite o criză care este, în opinia mea, o harneală. Pentru că acestea sunt instrumentele de propagare a percepției: minciunile”, a mai spus Mircea Badea. Apoi, realizatorul TV a dat exemplu de primari care au decis să facă economie la energie prin decizii de genul: „reducem iluminatul public”, asta în timp ce România țipă de festivaluri. Peste tot sunt evenimente la care se consumă foarte multă energie. De exemplu, Primăria Sector 6 anunțat că intensitatea iluminatului public va fi diminuată cu 50% în cea mai mare parte a parcurilor şi locurilor de joacă pe care le administrează. Asta în timp ce pe 6 august va începe Untold și sunt concerte peste tot. Mircea Badea a dat exemplul lui Smiley care anunță evenimente pe bandă rulantă, evenimente în care, așa cum spuneam, se consumă foarte multă energie, inclusiv la... Cernavodă. „Vă dați seama câtă beculeală este la harnelile astea? Criza nu era fix la Cernavodă? Sunt evenimente și la Cernavodă... ne spune Smiley. Nu era nenorocire la Cernavodă? Nu trebuia să fim responsabili?!”, a mai spus realizatorul TV. Vezi ce spune și Bogdan Chirieac. Anca Murgoci îl întreabă. dcnews.ro #bolojan

„Eu nu cred că vor să ascundă ceva. Eu cred că a vrut să dea un exemplu, ca la Bihor, așa, ca pe plan local: „Uite, mă înțeleg cu străinii și ei ajută România, iar cu voi nu mă înțeleg să scoateți mașina de spălat din priză seara sau aerul condiționat”.

Și a uitat faptul că sunt companii listate la bursă. Dacă se află, în mediul economic, că respectivele companii nu au curent să producă în România, lumea intră în panică și le scade valoarea acțiunilor. De ce ai mai face investiții de zeci de miliarde de euro în România dacă aici nu ai curent?

De aceea a ieșit imediat Ford și a spus: „Nu este adevărat. Nu am oprit producția. Era pur și simplu o perioadă de mentenanță”.

A fost o declarație de genul: „România e în incapacitate de plată”, cum a făcut Ilie Bolojan când a preluat mandatul. Și asta ne-a mărit dobânzile. Deci acestea sunt pierderi uriașe provocate de incapacitatea de a comunica la nivel de prim-ministru”, a zis analistul politic.

„Mircea Badea spunea că probabil Guvernul vrea să ascundă ceva, pentru că altfel nu ai cum să minți în halul acesta despre ceva atât de evident, care putea fi verificat în doi pași”, l-am întrebat.

„Da, Mircea Badea are dreptate când spune că Guvernul încearcă să ascundă ceva. Încearcă să ascundă faptul că nu avem suficientă energie și să transmită ideea că, vezi Doamne, alții înțeleg situația și fac sacrificii, iar noi, românii, nu vrem să înțelegem”, a conchis Mircea Badea.

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De ce minte Ilie Bolojan?



Producătorul auto Ford a anunţat, marţi, de ce a oprit temporar producţia în România. Afirmațiile sunt în contrast cu ce a declarat, luni, premierul interimar demis Ilie Bolojan.

Mircea Badea a lansat un atac la adresa premierului interimar demis Ilie Bolojan. Realizatorul TV a zis că acesta a indus în eroare opinia publică în legătură cu oprirea temporară a producției la Ford România. Declarațiile realizatorului TV vin după ce compania Ford a explicat motivele suspendării temporare a activității.

„Ilie Bolojan a mințit. Și e o minciună de mari proporții. De ce a mințit? Ca să comunice populației cât de nasoală e situația de vreme ce Ford și Dacia, în mod voluntar, își suspendă producția pentru că este criză energetică. De ce a simțit nevoia Ilie Bolojan să mintă? Pentru a transmite populației momentul de mare intensitate, momentul crâncen prin care trecem. Nicio legătură cu realitatea. Cred că această isterie este provocată de Guvern”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

De asemenea, a zis că apoi a venit „turma de susținători și propagandiști” care au zis că fac economie la energie nemaifolosind mașina de spălat și aerul condiționat.

„Este isterie pe treaba aceasta! Eu nu cred în harneala aceasta. De ce tot acest efort uriaș de a transmite o criză care este, în opinia mea, o harneală. Pentru că acestea sunt instrumentele de propagare a percepției: minciunile”, a mai spus Mircea Badea.

Mircea Badea l-a dat ca exemplu și pe Smiley, care are concerte în mai multe orașe, inclusiv la Cernavodă

Apoi, realizatorul TV a dat exemplu de primari care au decis să facă economie la energie prin decizii de genul: „reducem iluminatul public”, asta în timp ce România țipă de festivaluri. Peste tot sunt evenimente la care se consumă foarte multă energie. De exemplu, Primăria Sector 6 anunțat că intensitatea iluminatului public va fi diminuată cu 50% în cea mai mare parte a parcurilor şi locurilor de joacă pe care le administrează. Asta în timp ce pe 6 august va începe Untold și sunt concerte peste tot.

Mircea Badea a dat exemplul lui Smiley care anunță evenimente pe bandă rulantă, evenimente în care, așa cum spuneam, se consumă foarte multă energie, inclusiv la... Cernavodă.

„Vă dați seama câtă beculeală este la harnelile astea? Criza nu era fix la Cernavodă? Sunt evenimente și la Cernavodă... ne spune Smiley. Nu era nenorocire la Cernavodă? Nu trebuia să fim responsabili?!”, a mai spus realizatorul TV.

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