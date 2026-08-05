Nicuşor Dan a publicat declaraţia de avere a Mirabelei Grădinaru

Mirabela Gradinaru Nicusor Dan - Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat publicarea declaraţiilor de avere şi interese ale partenerei sale, Mirabela Grădinaru.

Partenera preşedintelui deţine mai multe terenuri intravilane şi extravilane în judeţul Vaslui, o vie, două case de locuit în judeţul Vaslui, dar şi două maşini, un Renault Clio din 2016 şi un Opel Vectra din 1992.

Mirabela Grădinaru a încasat de la Automobile Dacia un salariu de 158.360 de lei. Nu declară bijuterii cu valoare peste 5.000 de euro.

Deține acțiuni în valoare de 4.000 de euro a Renault, prin programul de acționariat dedicat angajaților, și a acordat un împrumut de 116.000 lei Asociației SOS Orașul.

"În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese. Documentele sunt disponibile pe site-ul Administrației Prezidențiale, accesând următoarele link-uri:

DECLARAŢIE DE INTERESE MIRABELA GRĂDINARU

DECLARAŢIE DE AVERE MIRABELA GRĂDINARU", a scris preşedintele Nicuşor Dan pe X.

Ce presupune noua lege ANI

Noua lege ANI, principalele modificări:

PSD a introdus un amendament prin care încălcarea regimului incompatibilităților și conflictelor de interese devine abatere disciplinară și se sancționează conform legislației aplicabile, dacă fapta nu constituie infracțiune.

Persoanele găsite definitiv incompatibile sau în conflict de interese vor pierde funcția de la data deciziei definitive și vor avea interdicția de a ocupa o funcție sau demnitate publică timp de până la trei ani.

Pentru cazurile deja soluționate definitiv, dar pentru care perioada de interdicție nu a expirat, mandatul sau funcția încetează în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

A fost adoptat și un amendament AUR care obligă soțul, soția sau partenerul de viață al unor înalți demnitari să depună declarații de avere și de interese, acestea urmând să fie publicate de Agenția Națională de Integritate.

S-a decis menținerea obligației de declarare a numeralului și activelor digitale, dar s-a stabilit un prag de 5000 de euro pentru valoarea cumulată a conturilor, depozitelor și investițiilor financiare. A fost respinsă propunerea de eliminare a rubricii privind numerarul și criptomonedele din declarațiile de avere.

USR a votat împotriva acestor amendamente, iar PNL s-a abținut. Proiectul urmează să fie dezbătut de Parlament, iar Senatul este forul decizional.

CITEŞTE ŞI Legea ANI, raportul deputaților: Amendamentul ”Fritz”, adoptat. Soții și partenerii de viață ai demnitarilor vor depune declarații de avere

Ca urmare a noii legi a integrităţii, PSD a acuzat USR că îl protejează pe Dominic Fritz. Amintim că primarul Timişoarei a fost declarat în conflict de interese.

”PSD condamnă categoric demersurile disperate ale reprezentanților USR din Parlament și din administrația locală de a-l scăpa cu orice preț pe condamnatul definitiv Dominic Fritz de sancțiunile legale aplicabile primarilor găsiți în conflict de interese. USR s-a dezis definitiv de principiile de integritate pe care le pretindea cu agresivitate în cazul altor partide. De la lozinca „Fără penali în funcții publice”, USR a devenit partidul penalilor și condamnaților.

PSD denunță faptul că reprezentanții USR au încercat, fără succes, să strecoare în noua Lege a integrității o serie de amendamente care anulau sancțiunile aplicabile în situația de conflict de interese în care se află șeful lor de partid.

Imediat după eșecul din Parlament, prefectul USR de Timiș, Paul Finta, a aprobat astăzi ordinul prin care îi aplică primarului condamnat doar o amendă modică de 10% din salariu!

Este un abuz în serviciu scandalos, comis în disprețul legilor și deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ)", a transmis PSD într-un comunicat de presă.

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