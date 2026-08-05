Piedone a depus plângere la DNA împotriva prefectului de Timiș, în cazul conflictului de interese al lui Dominic Fritz

Cristian Popescu Piedone

Cristian Popescu Piedone a transmis că a depus o plângere penală la Direcția Națională Anticorupție contra prefectului județului Timiș, Paul Finta.

Cristian Popescu Piedone, președintele Partidului Naționalist Reformarea României, a anunțat că a depus o plângere penală la DNA împotriva prefectului județului Timiș, Paul Finta.

Prefectul USR de Timiș, acuzat de abuz în serviciu

Prefectul de Timiș Paul Finta este acuzat de abuz în serviciu, după ce acesta a decis scăderea indemnizației primarului Timișoarei, Dominic Fritz, fără să dispună încetarea mandatului edilului.

Plângerea survine după ce Prefectura Timiș a anunțat, marți, 4 august 2026, că Dominic Fritz va avea indemnizația scăzută cu 10% pentru o perioadă de 6 luni, ca urmare a încălcării regimului juridic al conflictului de interese. Instituția a subliniat că ordinul a fost emis în baza Legii nr. 176/2010 și a Codului administrativ.

Cristian Popescu Piedone afirmă că prefectul USR ar fi trebuit să dispună încetarea mandatului lui Dominic Fritz, nu doar diminuarea indemnizației.

„Legea trebuie aplicată, nu interpretată. În fața legii, toți suntem egali. Unde-i lege, nu-i tocmeală”, a transmis Cristian Popescu Piedone, într-o postare pe o rețea socială.

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Ce solicită Piedone în sesizarea către DNA

Potrivit documentului publicat de acesta, plângerea penală îl vizează pe Paul Finta „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 Cod penal”, dar și pentru eventuale alte infracțiuni care ar putea rezulta din verificările procurorilor.

Piedone le cere procurorilor DNA să stabilească dacă prefectul avea obligația legală de a emite un ordin privind încetarea mandatului primarului Timișoarei sau dacă sancțiunea aleasă respectă Codul administrativ, Legea nr. 176/2010 privind integritatea și celelalte acte normative aplicabile.

Sesizarea cere analizarea hotărârii definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a raportului Agenției Naționale de Integritate, a ordinului emis de prefect și a avizelor juridice ce au stat la baza acestuia. Piedone mai solicită verificarea corespondenței Prefecturii Timiș cu Ministerul Afacerilor Interne, ANI și alte instituții, dar și audierea prefectului și a funcționarilor implicați în luarea hotărârii.

Depunerea unei plângeri penale nu echivalează cu stabilirea vinovăției persoanei vizate. Procurorii vor analiza dacă aspectele semnalate intră în competența Direcției Naționale Anticorupție și dacă există suficiente indicii pentru a începe ancheta penală.

Dominic Fritz, în conflict de interese

Dominic Fritz a fost declarat în conflict de interese după ce instanța supremă a menținut definitiv raportul ANI. Potrivit agenției, primarul a participat la emiterea unui act administrativ privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal care a adus beneficii unui arhitect ce îl împrumutase cu 25.000 de lei în campania electorală din 2020.

Dominic Fritz a susținut că proiectul a fost pregătit în timpul mandatului fostului primar Nicolae Robu, iar funcționarii primăriei l-au sfătuit să continue procedura administrativă deja începută.

Conform ANI, 122 de persoane se află sub interdicția de a ocupa anumite funcții, iar în cele mai multe cazuri sancțiunea aplicată a fost reducerea temporară a salariului sau indemnizației, nu încetarea mandatului. Agenția susține modificarea legislației pentru înăsprirea sancțiunilor în cazurile de conflict de interese.

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