”Deciziile proaste s-au luat, acum scoatem ștecherul din priză”. Bogdan Chirieac, după ultimele decizii în criza energetică: Pâine pe masă sau lumină în casă?

Bogdan Chirieac: „Tragem ponoasele și scoatem ștecherul din priză” - foto AI

În timp ce România se confruntă cu o criză energetică, Sorin Grindeanu cere amânarea închiderii centralelor pe cărbune, iar Bogdan Chirieac acuză că nota de plată a anilor de decizii greșite a ajuns acum la consumatori.

Liderul PSD Sorin Grindeanu cere amânarea închiderii centralelor pe cărbune și solicită negocieri urgente cu Bruxelles, susținând că România nu poate renunța la capacități energetice fără alternative. Analistul politic Bogdan Chirieac afirmă că redeschiderea centralelor este greu de realizat și că actuala criză este rezultatul unor decizii greșite din ultimii ani. El critică oprirea producției la marii consumatori de energie, precum Dacia și Ford, și spune că soluția este accelerarea investițiilor private în noi capacități de producție și reducerea birocrației. În opinia sa, detonarea stâncii Pârjoaia reprezintă doar o măsură de urgență, nu o rezolvare a problemelor din sistemul energetic.

Sorin Grindeanu cere amânarea opririi centralelor electrice pe cărbune

"Îi cer public premierului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune. Deci, noi depunem la Senat acest proiect de lege, care spune ceva simplu: nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Nu poți lăsa România și fără și mai mult curent, nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora", a declarat Sorin Grindeanu, liderul PSD.

”Deciziile proaste s-au luat, acum scoatem ștecherul din priză”

Bogdan Chirieac a fost întrebat dacă se mai poate face ceva pentru a schimba situația din sistemul energetic, după apelul lui Sorin Grindeanu privind centralele pe cărbune și declarațiile lui Ilie Bolojan despre economisirea energiei.

”Cinstit, nu, nu este posibil, nu cred că centralele vor fi deschise azi, mâine. Costă mult pornirea unei centrale de orice fel, în plus nu știu dacă mai sunt funcționale, dacă s-au tăiat prin ele, dacă nu s-a furat nichelul, cuprul, mă rog, ca la centralele dezafectate, e doar o metaforă politică a domnului Sorin Grindeanu.

Deciziile proaste s-au luat, s-au implementat aceste decizii imbecile și acum tragem ponoasele și scoatem ștecherul din priză", a explicat Bogdan Chirieac, analist politic DCNews.

Dacia și Ford fac economie

Bogdan Chirieac a analizat și declarațiile făcute astăzi de către premierul Ilie Bolojan, după ce acesta le-a cerut marilor companii din România să facă economii la consumul de energie și a dat asigurări că populația va fi ultima care va fi nevoită să reducă consumul de electricitate.

"Două companii importante, mari consumatoare de energie, Dacia și Ford, sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19 august, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 MW. Această decizie o vor lua și alte câteva companii, pentru a avea o reducere voluntară a consumului de energie la orele de seară", a spus, luni, Ilie Bolojan.

”La ce te încântă că n-ai lumină în casă, dacă n-ai slujbă?”

"Din punct de vedere capitalist... la ce te încântă că ai lumină în casă, dacă n-ai o slujbă? Dacă aceste companii intră în insolvență sau în faliment sau nu produc, nu pot da salariile oamenilor, deci ce dorim? Pâine pe masă sau lumină în casă? Grea alegere, dar eu cred că pâinea pe masă e esențială, nu e o bucurie să oprești companiile în țara asta. Să realizăm și ce repercursiuni sunt că n-ai curent, n-ai curent că nu te-a dus mintea și nu e vorba doar de domnul Bolojan, e vorba de toate Guvernele din ultimii ani, miniștrii la energie etc", a explicat analistul DCNews.

În acest context, Bogdan Chirieac a fost întrebat ce soluții ar mai avea la dispoziție Ilie Bolojan pentru a gestiona criza și pentru a evita problemele din sistemul energetic.

"Să reducă birocrația la agențiile de stat care se ocupă de energie, să-ți dea autorizație să faci un parc fotovoltaic sau eolian durează 5 ani de zile, e o nebunie! Statul nu poate să facă investiții, ne-am lămurit, dar privații pot face și vor, dacă ajută privații să treacă de hârțogăraie atunci o să avem energie într-un an, 2, 3... dar de azi pe mâine n-ai cum.

Vedeți bine centrala de la Cernavodă, trebuia să avem deja în funcțiune reactoarele 3 și 4. Nu s-a făcut nici devierea pe brațul Bala ca să aibă apă de răcire aceste reactoare. E bine că au distrus stânca aia? Că era monument al naturii pe cursul Dunării, e bine că ai făcut această prostie ca să repari altă prostie? Nu e o soluție".

Pârjoaia, de pe brațul Bala, o ”problemă” nerezolvată din 1953

Stânca Pârjoaia, aflată pe brațul Bala al Dunării, lângă comuna Izvoarele (Constanța), este un obstacol natural cunoscut de specialiști, dar devenit subiect național din cauza secetei și a riscului pentru alimentarea cu apă a reactorului 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă.

Problema nu este nouă. Încă din 1953, autoritățile comuniste au încercat să dinamiteze stânca prin explozii submarine pentru a elimina curenții care deviau apa spre brațul Bala și îngreunau navigația pe Dunăre, arată un articol de la acea vreme, citat de HotNews. Lucrările au continuat parțial și după 1990, însă proiectul a fost abandonat, potrivit unui fost angajat al Administrației Porturilor Dunării Fluviale, din lipsă de interes și din cauza redirecționării fondurilor.

În contextul debitului extrem de scăzut al Dunării, de aproximativ 1.400 mc/s, aproape de minimul istoric, Guvernul a reluat intervenția. După o primă încercare nereușită, militarii au reușit luni să detoneze stânca Pârjoaia. În perioada următoare vor urma lucrări de dragare și scufundarea unor barje pentru a redirecționa cursul apei și a asigura debitul necesar funcționării reactorului 2 de la Cernavodă. Guvernul a declarat stare de alertă pentru luna august și a alocat 7 milioane de lei pentru intervențiile de urgență.