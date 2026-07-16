Aprobarea candidaturii României pentru organizarea finalei UEFA Europa League, pe agenda de joi a Guvernului

Arena Nationala

Guvernul se va reuni joi în ședință pentru a analiza un proiect pentru susținerea candidaturii României pentru găzduirea finalei competiției în anul 2028 sau 2029.

Guvernul discută joi posibilitatea declarării UEFA Europa League ca eveniment de interes public și de importanță națională. Totodată, se va examina candidatura României pentru organizarea finalei competiției în 2028 ori 2029.

România a mai găzduit finala Europa League în 2012

Finala UEFA Europa League s-a mai desfășurat în București, în 2012, pe Arena Națională, când Atlético Madrid a învins Athletic Bilbao cu 3-0. Acum, oficialii români încearcă să aducă, din nou, final UEFA Europa League în România.

“România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc.

Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate. Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League”, a spus Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, într-un comunicat.

Totodată, România a mai găzduit patru meciuri de la Campionatul European din 2020 și a organizat Campionatele Europene de fotbal Under 21 și Under 19.

Alte subiecte pe agenda Guvernului

În şedinţa de joi va fi prezentată şi o notă privind revizuirea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi depunerea cererii de plată nr. 5.

Pe agenda reuniunii se mai află bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2026 al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Guvernul va urma să mai aprobe joi declanşarea procedurilor de expropriere pentru realizarea secţiunii Boiţa - Cornetu a autostrăzii Sibiu - Piteşti.

Guvernul va mai discuta Strategia pentru o mai bună reglementare 2026 - 2034 şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2026 - 2030.

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