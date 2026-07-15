Universitatea Cluj nu va juca pe Cluj Arena în turul 2 al preliminariilor Europa League

Echipa de fotbal Universitatea Cluj. Sursa foto: Agerpres

Universitatea Cluj nu va evolua pe Cluj Arena în partida de pe teren propriu, din prima manșă a turului al II-lea preliminar al Europa League, au anunțat oficialii echipei.

Clubul de fotbal Universitatea Cluj a anunțat că partida de pe teren propriu, din prima manșă a turului al II-lea preliminar al Europa League, se va disputa la Sfântu Gheorghe, pe Sepsi OSK Arena, joi, 23 iulie, începând cu ora 20:00.

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Meciul nu a putut fi organizat pe Cluj Arena, unde au loc pregătiri pentru festivalul Untold.

„Universitatea Cluj a purtat negocieri cu organizatorii festivalului. Clubul nostru a propus ca partida să se dispute pe Cluj Arena în data de 22 iulie, în paralel cu lucrările pregătitoare pentru Untold. Din păcate, negocierile nu au avut rezultatul sperat de noi”, se arată în comunicatul transmis de clujeni, pe rețelele de socializare.

Aceștia le-au mulțumit, de asemenea, „gazdelor de la Sepsi OSK pentru sprijinul acordat în vederea organizării partidei pe stadionul din Sfântu Gheorghe”.

Meci decisiv la Sfântu Gheorghe

Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Dinamo Kiev, scor 0-0, pe Arena Lublin din Lublin (Polonia), în prima manşă a turului întâi preliminar al Europa League. A doua manșă din turul I al preliminariilor este programată joi, 16 iulie, de la ora 20:30.

Dacă va trece de Dinamo Kiev, „șepcile roșii” vor înfrunta formaţia greacă PAOK Salonic în turul al doilea preliminar al Europa League.

În cazul în care „U” va fi eliminată de Dinamo Kiev din Europa League, va juca în turul secund preliminar al Conference League cu echipa norvegiană SK Brann Bergen.