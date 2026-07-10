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CM 2026: Franța, prima semifinalistă, după 2-0 cu Maroc

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 10 Iul 2026
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Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Franța s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins fără probleme echipa Marocului cu scorul de 2-0 (0-0), joi, pe Boston Stadium, în primul sfert de finală al turneului.

Franța va juca a treia sa semifinală consecutivă, după ce a cucerit trofeul în 2018 și a jucat finala în 2022.

Les Bleus au câștigat prin golurile marcate de Kylian Mbappe (60) și Ousmane Dembele (66), ratând și un penalty, prin Mbappe.

Echipa antrenată de Didier Deschamps a controlat jocul încă din primele minute și Mbappe a șutat de la circa 20 de metri (4), însă Bounou în corner. La faza care a urmat, Bounou s-a remarcat la lovitura de cap a lui Upamecano din 5 m.

Dembele a trimis imprecis cu capul din marginea careului mic (18).

Mazraoui l-a faultat în careu pe Mbappe și francezii au primit penalty, însă Mbappe a tras slab și Bounou a apărat (28).

Dembele a șutat pe lângă poartă (33), iar Bounou s-a opus mingii expediate de Doue (35).

Franța a mai avut o mare ocazie înainte de pauză, un șut trimis de Digne de la distanță (45+2), care a izbit transversala.

Doue (55) și-a încercat din nou șansa din marginea careului, dar Bounou a reținut în doi timpi.

În min. 60, Mbappe l-a învins pe portarul marocan cu un șut la colțul lung de la 20 metri, pe care fundașul Diop nu a reușit să îl blocheze.

Leii din Atlas s-au descoperit și Franța a marcat și al doilea gol, prin Dembele, care a pătruns pe centru și a marcat cu un șut la colț de la circa 18 metri (66).

Campioana Africii (la masa verde) a căutat măcar golul de onoare și s-a apropiat periculos de poarta lui Maignan, iar Upamecano (73) a fost aproape de autogol, după un semiluft la 8 metri. Marocanii au trimis primul lor șut pe poartă prin Ounahi (83), de la 20 de metri, dar Maignan a respins. Echipa antrenată de Mohamed Ouahbi a mai avut două oportunități, prin El Aynaoui (84), care a trimis mingea în plasa laterală cu o lovitură de cap, iar Yassine a șutat periculos, dar puțin alături de țintă (90+5).

Bounou s-a mai opus golului de două ori, în fața lui Barcola (87) și Mateta (90+4).

Franța a învins echipa Marocului și în semifinalele ediției din 2022, tot cu 2-0.

În semifinale, Les Bleus vor întâlni învingătoarea dintre Spania și Belgia, chiar de ziua națională a Franței, 14 iulie,

Franța - Maroc 2-0 (0-0

Au marcat: Kylian Mbappe (60), Ousmane Dembele (66).
Kylian Mbappe a ratat un penalty în min. 28 (a apărat Yassine Bounou).
Boston, Boston Stadium: 63.811 spectatori
Cupa Mondială - sfert de finală

Au evoluat echipele:

Franța: 16. Mike Maignan - 5. Jules Kounde (2. Malo Gusto, 86), 4. Dayot Upamecano, 17. William Saliba, 3. Lucas Digne - 6. Emmanuel Kone (18. Warren Zaire-Emery, 71), 14. Adrien Rabiot - 7. Ousmane Dembele, 11. Michael Olise, 20. Desire Doue (12. Bradley Barcola, 77) - 10. Kylian Mbappe (căpitan; 22. Jean-Philippe Mateta, 77). Selecționer: Didier Deschamps.
Rezerve neutilizate: 1. Brice Samba, 23. Robin Risser - 15. Ibrahima Konate, 19. Theo Hernandez, 21. Lucas Hernandez, 26. Maxence Lacroix, 8. Aurelien Tchouameni, 13. Ngolo Kante, 24. Rayan Cherki, 25. Maghnes Akliouche, 9. Marcus Thuram.

Maroc: 1. Yassine Bounou - 2. Achraf Hakimi (căpitan), 14. Issa Diop, 3. Noussair Mazraoui, 26. Anass Salah Eddine (13. Zakaria El Ouahdi, 74) - 6. Ayyoub Bouaddi (4. Sofyan Amrabat, 62), 24. Neil El Aynaoui - 10. Brahim Diaz (16. Gessime Yassine, 74), 8. Azzeddine Ounahi, 23. Bilal El Khannouss (9. Soufiane Rahimi, 62) - 7. Chemsdine Talbi (17. Amine Sbai, 85). Selecționer: Mohamed Ouahbi.
Rezerve neutilizate: 12. Monir El Kajoui, 22. Ahmed Tagnaouti - 5. Marwane Saadane, 18. Chadi Riad, 19. Youssef Belammari, 25. Redouane Halhal, 11. Ismael Saibari, 15. Samir El Mourabet, 20. Ayoub El Kaabi, 21. Ayoube Amaimouni.

Arbitru: Facundo Tello; arbitri asistenți: Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade; al patrulea oficial: Dario Herrera; arbitru asistent de rezervă: Cristian Navarro (toți din Argentina)
Arbitru video: Hernan Mastrangelo (Argentina); arbitri asistenți video: Lerodan Gonzalez (Uruguay), Tatiana Guzman (Nicaragua); arbitru asistent video de rezervă: Abdullah Alshehri (Arabia Saudită)
Cartonașe galbene: Diop (62). (Agerpres)

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