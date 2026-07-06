CM 2026: Prin cazul Balogun, FIFA a 'încălcat o linie roșie', spune UFFA 

Folarin Balogun Foto: Agerpres

FIFA a 'încălcat o linie roșie' prin anularea cartonașului roșu acordat lui Folarin Balogun, a deplâns, luni, UEFA, condamnând o decizie calificată drept 'fără precedent, de neînțeles și nejustificabilă', relatează AFP.

'Fotbalul, la fel ca orice alt sport, se bazează pe reguli care constituie fundamentul unei competiții corecte, oneste și transparente. Uneori, regulile sunt susceptibile de interpretare. În acest caz, însă, situația este diferită', a continuat forul european într-un comunicat de o severitate neobișnuită.

UEFA nu a făcut nicio referire la convorbirea telefonică dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele FIFA, Gianni Infantino, un apel confirmat de două surse apropiate situației, alegând în schimb să se concentreze asupra conținutului propriu-zis al regulamentului.

'Suspendarea automată de cel puțin un meci în urma unui cartonaș roșu nu este o chestiune lăsată la latitudinea organismelor de conducere și nici nu necesită o decizie a unei autorități competente pentru a fi aplicată', a precizat forul continental.

În viziunea UEFA, suspendarea minimă pentru meciul din optimile de finală împotriva Belgiei reprezintă 'un principiu consacrat în regulament, care nu permite nicio excepție, mai ales în plin turneu, în condițiile în care și alți jucători s-au confruntat cu aceeași situație'.

'Atunci când securitatea juridică a regulilor nu mai este garantată de cei care trebuie să le vegheze respectarea, integritatea jocului este pusă în pericol, iar credibilitatea competiției este subminată. Mai mult, o astfel de decizie creează un precedent pentru turneul în desfășurare, în cadrul căruia situații similare vor trebui, de acum înainte, tratate în mod identic, în detrimentul competiției', adaugă forul european, potrivit Agerpres.

Duminică, un comunicat laconic al FIFA care anunța că penalizarea aplicată lui Balogun, eliminat în meciul din șaisprezecimile de finală împotriva Bosniei-Herțegovina, a fost suspendată și jucătorul va fi în cele din urmă eligibil să joace împotriva Belgiei, a stârnit un val de indignare. (Calaudia Calotă)



