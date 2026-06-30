CM 2026: Germania eliminată de Paraguay,  după loviturile de departajare

Sursa foto: www.fifa.com

Selecționata Paraguayului s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026 după ce a eliminat Germania la loviturile de departajare, cu scorul de 4-3, luni, pe Boston Stadium.

Scorul a fost egal, 1-1 (0-1, 1-1), atât după 90 de minute, cât și după prelungiri.

Germania a dezamăgit din nou, după ce la precedentele două ediții părăsise competiția după faza grupelor.

La penalty-uri, echipa lui Julian Nagelsmann a ratat trei din cele șase lovituri, după ce a fost condusă în timpul regulamentar prin golul lui Julio Enciso (42) și a revenit în repriza secundă, prin Kai Havertz (54).

Cvadrupla campioană mondială a evoluat previzibil, în fața unei formații care s-a apărat aglomerat în propriul careu, dar bine organizat. Sud-americanii au avut și ieșiri, destul de rare, în atac, ei având și prima ocazie a meciului, prin Alonso (2), care a reluat din unghi după un corner, dar Neuer a respins.

Germania a controlat jocul și a avut situați notabile prin Undav (6) și Wirtz (8), dar ocaziile clare de gol au întârziat să apară.

Echipa antrenată de Gustavo Alfaro a dat lovitura prin Enciso (42), care a profitat de faptul că a fost lăsat nemarcat la 11 metri și a trimis cu capul în poartă centrarea lui Galarza. A fost primul gol al Paraguayului într-o fază eliminatorie a Cupei Mondiale, după ce nu a reușit să înscrie în precedentele cinci astfel de situații.

Germania a avut două oportunități în finalul primei reprize, prin Nmecha (45+2) și Kimmich (45+3), dar a intrat la vestiare fiind condusă.

Surprinzător, paraguayenii au avut șansa de a-și dubla avantajul în debutul reprizei secunde, dar Neuer l-a blocat pe Enciso (50), după o greșeală a lui Kimmich.

Havertz (54) a adus egalarea, cu o lovitură de cap din centrul careului, la centrarea lui Wirtz. A fost al cincilea gol marcat de Havertz în ultimele sale cinci meciuri la Cupa Mondială, potrivit FIFA.

Jocul s-a desfășurat într-o singură direcție, dar fără rezultate pe tabelă. Șuturile lui Gorezka și Pavlovic (56) au fost blocate, Gill (78) a apărat mingea trimisă cu capul de Havertz, la centrarea aceluiași Wirtz, după care portarul paraguayan a reținut și mingea expediată cu capul de Tah (90+2).

În prelungiri, șutul lui Woltemade (7) a fost blocat de G. Gomez, iar golul marcat de Tah (102), din cornerul lui Brown, a fost anulat de arbitrajul video pentru un fault comis de Anton la Gill.

Gill s-a mai remarcat la cornerul executat cu efect de Kimmich (111), la lovitura de cap a lui Anton (119), în timp ce Amiri (120+1) a trimis în plasa laterală din lovitură liberă.

Germania a devenit echipa cu cele mai multe prelungiri jucate în Cupa Mondială (12), devansând Argentina, Italia (xâte 11) și Anglia (10).

La loviturile de departajare emoțiile celor două echipe au fost un rollercoaster: paraguayenii au avut dublu avantaj după ce Havertz și Woltemade au ratat (Gill a apărat de fiecare dată), dar Sanabria (șut pe lângă) și Balbuena (a apărat Neuer) au anulat acest avantaj. A venit rândul lui Tah, care a trimis mult peste poartă, iar fundașul Jose Canale a calificat Paraguayul în optimi.

Paraguayul, care a câștigat un meci din faza eliminatorie a Cupei Mondiale doar pentru a doua oară (prima din cele cinci încercări anterioare a fost o victorie la penalty-uri cu Japonia în 2010).

În optimile de finală, Paraguayul va întâlni câștigătoarea dintre Franța și Suedia.

Germania - Paraguay 1-1 (0-1, 1-1), după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare

Au marcat: Kai Havertz (54), respectiv Julio Enciso (42).

Au executat în ordine loviturile de departajare: Kai Havertz 0-0 (ratare - apără Orlando Gill), Mauricio 0-1 (gol), Joshua Kimmich 1-1 (gol), Gustavo Gomez 1-2 (gol), Jamal Musiala 2-2 (gol), Matias Galarza 2-3 (gol), Nick Woltemade 2-3 (ratare - apără Orlando Gill), Antonio Sanabria 2-3 (ratare - pe lângă poartă), Nadiem Amiri 3-3 (gol), Fabian Balbuena 3-3 (ratare - apără Manuel Neuer), Jonathan Tah 3-3 (ratare - șut peste poartă), Jose Canale 3-4 (gol).

Boston, Boston Stadium: 63.945 spectatori

Cupa Mondială 2026 - șaisprezecimi de finală

Au evoluat echipele:



Germania: 1. Manuel Neuer - 6. Joshua Kimmich (căpitan), 2. Antonio Rudiger (24. Malick Thiaw, 110), 4. Jonathan Tah, 18. Nathaniel Brown - 23. Felix Nmecha (8. Leon Goretzka, 46), 5. Aleksandar Pavlovic (3. Waldemar Anton, 79) - 19. Leroy Sane (11. Nick Woltemade, 88), 26. Deniz Undav (10. Jamal Musiala, 63), 17. Florian Wirtz (20. Nadiem Amiri, 110) - 7. Kai Havertz. Selecționer: Julian Nagelsmann.

Rezerve neutilizate: 12. Oliver Baumann, 21. Alexander Nubel - 22. David Raum, 9. Jamie Lewelling, 13. Pascal Gross, 16. Angelo Stiller, 25. Assan Ouedraogo, 14. Maximilian Beier.



Paraguay: 12. Orlando Gill - 4. Juan Jose Caceres (20. Braian Ojeda, 99), 15. Gustavo Gomez (căpitan), 13. Jose Canale, 6. Junior Alonso (5. Fabian Balbuena, 120+2) - 10. Miguel Almiron (2. Gustavo Velazquez, 91), 16. Damian Bobadilla (9. Antonio Sanabria, 99), 14. Andres Cubas, 23. Matias Galarza, 19. Julio Enciso (11. Mauricio, 58) - 21. Gabriel Avalos (24. Gustavo Caballero, 55). Selecționer: Gustavo Alfaro.

Rezerve neutilizate: 1. Gatito Fernandez, 22. Gaston Olveira - 3. Omar Alderete, 26. Alexandro Maidana, 7. Ramon Sosa, 17. Alejandro Romero Gamarra, 18. Alex Arce, 25. Isidro Pitta.

Arbitru: Jalal Jayed; arbitri asistenți: Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (toți din Maroc); al patrulea oficial: Ma Ning (China); arbitru asistent de rezervă: Zhou Fei (China)

Arbitru video: Tatiana Guzman (Nicaragua); arbitri asistenți video: Hamza El Fariq (Maroc), Abdullah Alshehri (Arabia Saudită)

Cartonașe galbene: Cubas (65), Nagelsmann (105+2), Alfaro (105+2), Havertz (106), Musiala (115), Galarza (117). (Agerpres)



