Record după record doborât de Messi în urma semifinalei Anglia - Argentina de la CM 2026

Starul argentinian Lionel Messi, la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Argentina s-a calificat spectaculos în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins Anglia cu scorul de 2-1, în a doua semifinală a turneului organizat de SUA, Mexic şi Canada. Lionel Messi a fost magistral pentru ”pume”, doborând noi recorduri.

Argentina a răsturnat spectaculos tabela cu Anglia, în ultimele minute ale semifinalei de la CM 2026, cu un Leo Messi genial, care nu a înscris, dar a pasat decisiv pentru autorii golurilor, Enzo Fernandez (în minutul 85), Lautaro Martinez (în minutul 92).

Anthony Gordon (în minutul 55) a deschis scorul pentru Anglia, însă Argentina a revenit prin golurile lui Enzo Fernandez și Lautaro Martinez, ambele din pasele decisive ale lui Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani.

Messi, record de cele mai multe pase de gol din istoria Cupei Mondiale

Astfel, Lionel Messi a ajuns la cele mai multe pase de gol din istoria Cupei Mondiale.

Cu cele două reușite în finalul meciului din semifinale cu Anglia, Lionel Messi a ajuns la un total de 12 assisturi la un turneu mondial final.

10 dintre pasele de gol reușite de starul argentinian au fost doar în fazele eliminatorii ale CM.

Niciun alt fotbalist din istoria Cupei Mondiale nu a reușit mai mult de opt pase decisive în total la turneul final, notează Opta.

Messi, cel mai în vârstă jucător de câmp care a evoluat într-o semifinală de Cupă Mondială

Leo Messi a devenit și cel mai în vârstă jucător de câmp care a jucat într-o semifinală de Cupă Mondială. Potrivit statisticienilor de la Squawka, la vârsta de 39 de ani și 21 de zile, Leo Messi este cel mai în vârstă fotbalist de câmp care a jucat într-o semifinală de Cupă Mondială.

De asemenea, la Cupa Mondială 2026, Messi a doborât record după record. În momentul de față, Leo Messi are cele mai multe goluri din istorie la Mondial, respectiv 20, cele mai multe pase decisive (12) însă și cele mai multe prezențe (33).

Messi a marcat 125 de goluri în 206 selecții pentru Argentina.

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