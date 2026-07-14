Franţa - Spania, semifinala CM2026. Mbappe vs Yamal. Cine merge în marea finală? LIVETEXT de la 22:00

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Franţa şi Spania se înfruntă în prima semifinală a CM2026, în Texas. Meciul este transmis în format LIVETEXT pe DC News de la ora 22:00!

Franţa încearcă să ajungă în a treia finală consecutivă de Campionat Mondial, după ce în 2018 a câştigat trofeul, iar în 2022 a fost învinsă în finală de Argentina.

Spania a jucat ultima finală de Campionat Mondial în 2010, când şi-a trecut în cont şi titlul.

Francezii, antrenaţi de Didier Deschamps, au avut un parcurs perfect până acum, câştigând toate partidele. Spaniolii au făcut un singur pas greşit la turneul final, 0-0 cu Capul Verde în meciul de debut, dar de atunci au reuşit să câştige toate partidele. În plus, elevii lui Luis de la Fuente au un singur gol primit la Campionatul Mondial, de la Belgia, în faza sferturilor de finală.

Vă vom ţine la curent cu toate detaliile înainte de partidă.