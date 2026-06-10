Ce se întâmplă cu naționala României dacă ratează și CM 2030. Avertismentul dur al unui fost jucător din Generația de Aur

Echipa națională de fotbal a României, la începutul meciului amical cu Țara Galilor, iunie 2026. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Echipa națională de fotbal a României a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026, care debutează pe 11 iunie. Revenirea lui Gheorghe Hagi la cârma primei reprezentative a reaprins speranțele suporterilor pentru o revenire în elita fotbalului mondial. Însă un fost component al Generației de Aur avertizează asupra consecințelor unui nou eșec: dacă România nu va ajunge nici la CM 2030, viitorul naționalei ar putea fi serios afectat.

Fostul fundaş Miodrag Belodedici a afirmat, miercuri, la Muzeul Fotbalului, unde a vizitat o expoziţie de mingi oficiale de la turneele finale ale Cupei Mondiale, că este încrezător că selecţionata pregătită de Gheorghe Hagi va începe să urce şi să se califice la Campionatul Mondial din 2030. În mod contrar, aceasta „va dispărea”.

„Dacă mai facem un pas în jos o să dispărem”

„De visat, visăm să ajungem la Cupa Mondială. Am văzut primele două meciuri. Eu zic că e important să avem cât mai multe acţiuni, să vedem ce trebuie să facem. E foarte bine, trebuie să-i ţinem tot timpul în forma maximă.

Speranţe există. Eu cred că o să mergem în sus, pentru că am ajuns într-un punct în care nu prea ne este locul. Acum va trebui să o luăm în sus, nu mai putem să mergem în jos. Dacă mai facem un pas în jos o să dispărem. Dar încet, încet o să ne ridicăm”, a declarat Belodedici.

Belodedici, membru al Generației de Aur

Participant la ediţia CM din SUA 1994, Belodedici a spus că nu era foarte interesat de mingile cu care se juca, ci mai degrabă de adversarii pe care trebuia să-i întâmpine ca fundaş.

„Vă spun sincer că nu-mi aduc aminte ce mingi am avut la Campionatul Mondial, pentru că eram foarte concentrat la atacanţii lor, care veneau spre careul nostru. Dar în '94 am avut mingi foarte bune. Mă uitam acum în muzeu şi am văzut mingile cu şiret cu care am început eu să joc la Minerul Moldova Nouă la juniori. Te fereai să dai cu capul, pentru că dacă te lovea cu şiretul îţi rămânea o urmă, chiar dacă nu îţi spărgea capul.

Aştept modelul din America ca orice suporter, aştept să văd ce se întâmplă. Eu nu am o favorită, nu susţin nicio echipă. Dacă ar fi participat România sau Serbia era altceva. Mie mi-ar plăcea să apară şi alte echipe care să câştige Cupa Mondială, nu doar Brazilia, Argentina sau Franţa, să mai apară şi alte echipe care să se bucure de eveniment. Îmi plac surprizele”, a afirmat fostul fotbalist.

Belodedici, fost jucător în Mexic, şi-a amintit de perioada în care evolua la Atlante, echipă pentru care a câştigat un trofeu.

„Am jucat în Mexic doi ani, era o atmosferă foarte frumoasă. Sunt pasionaţi, cântă tot timpul, încurajează la toate meciurile, aveam stadionul plin la Atlante. Îmi amintesc că era destul de greu să joci acolo, pentru că era la altitudine destul de mare şi o umiditate ridicată. Nu prea aveai aer şi trebuia să te obişnuieşti. Nu puteai să respiri şi mi-au spus că voi avea nevoie de două-trei săptămâni până mă obişnuiesc. Am simţit asta de două ori într-un meci, când am făcut efort şi mi s-a făcut negru în faţa ochilor. Norocul meu că nu era mingea lângă mine, era mai departe. Am stat vreo cinci, şase, şapte secunde, am respirat şi mi s-a ridicat. Era destul de periculos în Mexic atunci, mi s-a spus să nu îmi iau o maşină scumpă, pentru că mergeai şi te opreau la semaforul cu pistolul. La doi-trei colegi le-au luat maşinile. Am avut şi eu o maşină normală, nu mai ţin minte ce era, nu era ceva să îţi sară în ochi. Dar a meritat experienţa din Mexic, pentru că aveam şi o vârstă mai înaintată şi urma să mă retrag. Eram spre sfârşitul carierei. Nu campionatul l-am câştigat, dar am şi eu un trofeu în Mexic, o cupă. Nu eram o vedetă, dar ei mă ştiau foarte bine, pentru că plecasem din Spania acolo", a mai spus Belodedici.

Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială FIFA 2026 se dispută în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, fiind organizată în premieră de trei ţări gazdă: Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

Acesta este primul turneu final din istorie extins la un număr record de 48 de echipe participante, faţă de 32 la ediţiile anterioare.