Alaşkert - CFR Cluj. Rezultatul primei manșe din turul II preliminar al Conference League

CFR Cluj. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

CFR Cluj a evoluat, joi seară, pe terenul formației armene FC Alaşkert, în prima manșă a turului al doilea preliminar din Conference League.

CFR Cluj a terminat la egalitate cu echipa armeană FC Alaşkert, 1-1 (0-1), joi seara, la Erevan, pe Stadionul Academiei FFA, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Conference League la fotbal.

Calificarea se va juca la Cluj-Napoca

CFR a reuşit un rezultat echitabil, după o primă repriză mai slabă. Ardelenii au fost conduşi prin golul lui Rafael Jesus (35), dar au revenit prin golul lui Andres Şfaiţ (47).

FC Alaşkert a început avântat şi a avut o primă ocazie de gol (5), prin Sabobo, cu un şut de la 20 de metri, apărat de Vâlceanu în doi timpi. Apoi, Hakob Hakobian (20) a şutat, dar Pantalon a blocat.

Echipa din Gruia a echilibrat jocul şi a avut şi ea primele ocazii, prin Muhar (21), un şut din unghi, prins de portar, şi Korenica (23), cu un şut de la 24 de metri pe lângă ţintă.

Gazdele au trecut pe lângă deschiderea scorului prin Farayola (28), cu un şut din partea stângă, care a lovit bara.

Rafael Jesus (35) a marcat cu capul din centrarea lui Nalbandian, din lovitură liberă (35), iar până la pauză, gazdele au mai avut o şansă prin Sabobo (39), cu un şut de la distanţă, pe lângă poartă.

Echipa antrenată de Antonio Folha a început foarte bine partea secundă, reuşind egalarea. Muhar a recuperat o minge (47), i-a pasat lui Şfaiţ, care a trecut frumos de Matiuhin şi a marcat la colţul scurt.

CFR a continuat momentele bune şi Muhar (56) a tras la colţul scurt, dar portarul a reţinut.

Jocul a fost echilibrat în continuare, fără ca vreuna dintre echipe să rişte prea mult. Nalbandian (80) a tras de la 30 de metri, pe lângă poartă, iar Biliboc (90+5) a avut un şut anemic de la 20 m, prins de portar.

Manşa secundă va avea loc pe 30 iulie, la Cluj-Napoca.

În cazul în care va elimina echipa armeană, CFR Cluj va primi replica învinsei dintre Tromso IL (Norvegia) şi FC Hradec Kralove (Cehia), din turul al doilea preliminar al Europa League, potrivit Agerpres.

FC Alaşkert - CFR Cluj 1-1 (1-0)

Au marcat: Rafael Jesus (35), respectiv Andres Şfaiţ (47).

Erevan, Stadionul Academiei FFA

Conference League - turul II preliminar (prima manşă)

Au evoluat echipele:

FC Alaşkert: 24. Arsen Beglarian - 5. Davit Terterian (22. Robert Hakobian, 90+3), 4. Iaroslav Matiuhin, 3. Cezar, 55. Hakob Hakobian (15. Arsen Sadoian, 70) - 7. Karen Nalbandian (căpitan), 8. Edgar Piloian, 17. Joseph Sabobo (14. Domi Juares Massoumou, 46) - 88. Rafael Jesus (6. Hussein Muiz Adebayo, 70), 11. Momo Toure (19. Philip Ejike, 77), 10. Olawale Farayola. Antrenor: Vahe Ghevorghian.

Rezerve neutilizate: 99. Ibrahim Sesay - 18. Ifeanyi David Nduka, 20. Daouda Togola, 21. Jefferson Granado, 23. Stepan Gigolian.

CFR Cluj: 31. Octavian Vâlceanu - 47. Christopher Braun (86. Viktor Kun, 90+1), 42. Renato Pantalon, 3. Aly Abeid (2. Marian Huja, 79), 45. Mario Camora (căpitan; 14. Simao Rocha, 46) - 73. Karlo Muhar, 88. Damjan Djokovic, 8. Alin Fică - 11. Andrei Cordea (17. Lorenzo Biliboc, 46), 77. Andres Şfaiţ (10. Adrian Păun, 69), 7. Meriton Korenica.

Antrenor: Antonio Folha.

Rezerve neutilizate: 1. Rareş Gal, 93. Marc-Andrei Filip - 6. Ovidiu Perianu, 26. Răzvan Grigor, 80. Cosmin Matei.

Arbitru: Eldorjan Hamiti; arbitri asistenţi: Ilir Tartaraj, Ani Kociaj; al patrulea oficial: Erjon Bastari (toţi din Albania)

Observator UEFA pentru arbitri: Igor Satchi (Moldova); Delegat UEFA: Fredy Furst (Polonia)

Cartonaşe galbene: Sabobo (29), Muhar (38), Pantalon (40), Nalbandian (45+2), Biliboc (68), Terterian (84), Ghevorghian (85).