Radu Miruță explică de ce Steaua nu poate promova. Pericolul asocierii cu altă entitate. "Legislaţie făcută cu dedicaţie împotriva Stelei"

Steaua Bucureşti. Sursa Agerpres

CSA Steaua este blocată şi sezonul viitor în Liga a II-a, fără drept de promovare în Liga 1. Asta deşi în sezoanele anterioare, pe linie sportivă, clubul a ocupat poziţii care i-ar fi permis promovarea.

În ultimul sezon de Liga II, CSA Steaua a terminat playoff-ul pe locul al 5-lea, însă în sezonul 2024-2025 a încheiat playoff-ul pe locul al doilea, lucru care i-ar fi permis, pe linie sportivă, promovarea directă în prima ligă. Acest lucru nu s-a întâmplat, însă. Care sunt motivele? Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a venit cu explicaţii. Conform acestuia, cadrul legal este unul extrem de alambicat, iar rezolvarea nu este una simplă. În plus, situaţia legală a MApN este diferită de cea a MAI sau a Ministerului Transporturilor, motiv pentru care CS Rapid sau CS Dinamo ar putea ajunge mai uşor în prima ligă.

"Sunt două aspecte. Primul: dacă decidentul politic vrea sau nu să ajute Steaua să ajungă în prima ligă. Au fost perioade la Ministerul Apărării când s-a considerat că nu se dorește ca Steaua să ajungă acolo și nu s-a făcut nimic. În perioada actuală, însă, se dorește cu tot dinadinsul ca Steaua să nu mai fie ținută pe margine, considerând că este o imensă nedreptate dacă are capacitatea sportivă de a ajunge în prima ligă.

De aici lucrurile se ramifică. Pentru ca Steaua să ajungă în prima ligă, deoarece cineva i-a purtat sâmbetele și a creat un cadru legislativ extrem de complicat, decizia care ar putea fi luată strict de minister este una perversă, pe care doar un politician iresponsabil ar adopta-o ca să primească aplauze de la suporteri. Este vorba despre posibilitatea de asociere în participațiune fără scop patrimonial. Dacă se face asta, Steaua bifează condițiile impuse de lege. Însă, din secunda doi, o altă lege interzice Ministerului Apărării să mai contribuie cu vreun leu din cele aproape 3 milioane de euro pe care le pune astăzi la dispoziție pentru echipa de fotbal.

Dacă Ministerul Apărării nu ar mai pune niciun ban, noua entitate nu va mai avea voie să folosească gratuit nici stadionul, nici bazele sportive, ci va trebui să plătească chirie. Din analiza noastră pe cifre și din discuțiile cu asociațiile, Steaua nu ar putea rezista în Liga a II-a fără un sponsor și fără banii de la minister", a declarat Radu Miruţă la B1TV.

Conform lui Radu Miruţă, prezenţa CSA Steaua pe prima scenă a fotbalului românesc, în cazul în care aceste piedici legislative nu ar exista, ar fi garantată în proporţie de "100%. Dar este blocată în Liga a II-a în mod absolut nedrept".

MAI şi Ministerul Transporturilor au reguli diferite. Guvernul interimar nu poate rezolva situaţia CSA Steaua

"Imaginați-vă că Ministerul Transporturilor sau Ministerul de Interne, care au echipe precum Rapid sau Dinamo, au posibilitatea să înființeze o firmă în spatele căreia să realizeze asocierea cu o altă entitate privată. Ministerul Apărării, prin excepție, nu are voie.

Ar fi fost necesară o modificare a legii de organizare și funcționare a Ministerului Apărării pentru a permite acest lucru, însă aceasta este una dintre limitările mandatului de ministru interimar. Aici ne blocăm astăzi. Lumea mă întreabă de ce am spus că „drumul nu mai are cale de întoarcere”. Așa este, dar asta este valabil doar atunci când ai dreptul legal de a decide. Ca ministru interimar, nu am voie să modific această lege, deoarece Ministerul Justiției consideră că ar reprezenta o politică publică nouă, lucru interzis în perioada de interimat", a mai precizat ministrul interimar.

Întrebat în cât timp ar putea fi deblocată situaţia de un Guvern cu puteri depline, Radu Miruţă a spus că "Într-o săptămână".

Comparaţie cu Universitatea Craiova. Legislaţie făcută "cu dedicaţie împotriva Stelei"?

Adi Popa, fotbalist, a venit cu o nuanţă interesantă. Conform acestuia, la Universitatea Craiova lucrurile funcţionează în participaţiune cu scop patrimonial cu Ministerul Educaţiei.

"În primul rând, nu vreau să intru într-o discuție contradictorie cu domnul ministru, deoarece îl apreciez foarte mult. A fost singurul ministru care a stat de vorbă cu noi, care a venit cu soluții și care a dorit cu adevărat o rezolvare, atât din punctul meu de vedere, cât și al suporterilor.

Aș vrea totuși să fac o precizare legată de modelul Craiova, care funcționează într-o asociere în participațiune cu scop patrimonial cu Ministerul Educației. Este clubul care a câștigat campionatul, Cupa, Supercupa și joacă în cupele europene. Ar fi o situație similară cu a noastră, la jumătatea drumului", a precizat acesta.

"Nu este o similitudine perfectă, pentru că acolo este implicată și autoritatea locală, pentru care s-a creat o lege separată. Când am spus că cineva a purtat sâmbetele acestei echipe și a trimis-o pe cele mai înfundate drumuri legislative, m-am referit la faptul că s-a acționat într-un mod coordonat", a replicat Radu Miruţă.

Întrebat dacă "legislaţia a fost făcută cu dedicaţie împotriva Stelei", Radu Miruţă a fost categoric.

"100% da. Toate celelalte ministere au voie să înființeze o firmă prin care să realizeze asocierea, Ministerul Apărării nu. Mai mult, autoritățile locale au voie să facă acest lucru chiar și fără a înființa o firmă, în timp ce ministerul nostru nu are această permisiune. De aceea Primăria Craiova poate contribui sub diverse forme, iar Ministerul Apărării nu se poate asocia astfel", a punctat acesta.

Poate CSA Steaua să promoveze sau nu?

"Ştiu că cei de la AS47 au făcut cercetări pe această temă și, împreună cu juriștii cu care au colaborat, sunt de părere că aceasta este cea mai viabilă soluție și că s-ar putea aplica. Totuși, domnul ministru are cu siguranță informații pe care noi nu le deținem și știe ce spune. Temerea noastră este doar ca anumite persoane din minister să nu îl dezinformeze și să îi ascundă calea corectă", a spus Adi Popa.

"Domnule Popa, vă garantez că există o încăpățânare enormă din partea mea de a debloca această problemă, mai ales când văd cât de multe forțe politice s-au opus de-a lungul timpului.

Diferența este că, din postura de ministru cu puteri depline, poți decide peste acest mecanism. Dacă aș fi un politician populist, aș ieși public să spun că problema s-a rezolvat și că Steaua poate promova. Aș primi aplauze pe moment, dar ar fi o bătaie de joc. Peste două luni suporterii m-ar trage de mânecă și mi-ar spune că echipa a ajuns în Liga a III-a. Pe legislația actuală, într-o asociere în participațiune fără scop patrimonial, ministerul nu ar mai putea contribui cu niciun ban din secunda doi. Iar fără sprijinul financiar al ministerului, echipa nu poate supraviețui în acest moment", a mai precizat Radu Miruţă.

Care e cea mai bună soluţie? O companie privată ar fi interesată, dar cere garanţii

"Noi nu am găsit în legislație acel articol care să interzică explicit ceea ce spune domnul ministru. A existat, de exemplu, protocolul de la baschet dintre CSA și CSM București, unde s-au putut asocia fonduri. De asemenea, la Craiova, dacă primăria ar ieși din asociere (ea participând doar cu stadionul și baza sportivă), clubul ar funcționa în continuare, nu s-ar desființa.

Modelul Craiova poate fi analizat și noi, cei de la AS47, credem că are șanse de reușită. În acest sens, asociația a întocmit și depus la club un proiect sportiv care ar rezolva această asociere, dar la care nu am primit încă răspuns. Eu personal am discutat cu o companie foarte mare care nu ar avea o problemă cu un buget de 3 milioane de euro pe an, însă ei cer un proiect sportiv clar și o asumare din partea clubului privind forma juridică și destinația banilor. A ajuns acest proiect al suporterilor la dumneavoastră, domnule ministru?", a întrebat Adi Popa.

"Preocuparea suporterilor este prea mare pentru a le fi prezentate adevăruri pe jumătate. Vă repet: pe legislația actuală, o asociere în participațiune în care este implicat Ministerul Apărării duce la imposibilitatea de a mai finanța echipa.

În ceea ce privește acea companie de care menționați: când am lansat invitația ca firmele interesate să vină la minister pentru discuții, respectiva companie nu a apărut. Ulterior, după ce am vorbit cu reprezentanții voștri și mi s-a transmis că ar exista un interes mai vechi din partea lor, am contactat personal conducerea firmei de la cabinetul ministrului. Răspunsul lor oficial, transmis în scris și înregistrat la minister, a fost că nu sunt interesați.

Vorbim despre exact aceeași companie. Știu că unele firme le transmit suporterilor anumite lucruri pentru a da bine, dar documentul oficial trimis la minister arată clar lipsa de interes. Este diferit de informațiile care circulă în spațiul public și care doar alimentează ideea falsă că „se poate, dar nu se vrea”.

Vă spun cu toată seriozitatea: se dorește 100% deblocarea situației. Varianta posibilă astăzi (asocierea fără bani de la minister) este neviabilă din punct de vedere financiar. Varianta sustenabilă (cu potențiale fonduri de la minister) presupune o schimbare a legii pe care un guvern interimar nu o poate face.

Să sintetizăm cele două opțiuni: prima, realizabilă imediat, înseamnă asocierea în participațiune cu scop nepatrimonial cu un ONG sau alt partener, caz în care ministerul nu mai finanțează nimic, iar noua entitate va trebui să plătească în plus și cheltuielile logistice (chiria stadionului etc.). A doua variantă, cea corectă, necesită un ministru cu puteri depline pentru a schimba legea", a declarat ministrul interimar al Apărării.

Un privat ar rezolva imediat situaţia? Radu Miruţă spune că sunt şi aici nuanţe

"Dacă ar veni un investitor privat care să pună pe masă 3 milioane de euro de mâine, ar fi cea mai bună variantă. Însă, din câte știm și noi, și domnul ministru, nu a apărut un astfel de privat. Din discuțiile purtate, oamenii de afaceri sunt reticenți pentru că lucrurile nu sunt clare din punct de vedere juridic. Până nu există un proiect sportiv asumat oficial, sub semnătură, investitorii rămân reținuți", a explicat Adi Popa.

"Există și o nuanță aici care poate fi folosită ca o scuză comodă de către privați. O asociere între o firmă înființată de minister și un privat, pentru a îndeplini condițiile de promovare în Liga I, ar însemna ca privatul să dețină pachetul majoritar în acest joint venture (adică minimum 51%). Dacă deține 51%, el are întreaga putere de decizie managerială în club și nu îl mai oprește nimeni. Nu are nevoie de alte aprobări.

Domnule Popa, vă spun acum la televizor ceea ce v-am spus și când ne-am întâlnit la minister: aveți încredere că în momentul de față există cea mai mare bună-credință față de Steaua din ultimii ani. În trecut, auzeam discuții în minister în care se spunea direct că Steaua este ținută doar ca partener de antrenament pentru alții. Este o nedreptate majoră ca echipa să fie blocată în Liga a II-a, dar trebuie să rezolvăm piedicile legislative una câte una. Din păcate, în acest moment, din cauza votului politic, avem un guvern cu puteri interimare limitate", a încheiat Radu Miruţă.