CM 2026: Surpriză în Grupa A. Scor final între Coreea de Sud - Cehia

Selecționata Coreei de Sud a învins echipa Cehiei cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara (vineri dimineața, în România), pe Guadalajara Stadium, în Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Mexic, SUA și Canada.

Coreea de Sud a câștigat meritat prin golurile marcate de Inbeom Hwang (67) și Hyeongyu Oh (80), după ce Ladislav Krejci (59) deschisese scorul pentru cehi.

Războinicii Taegeuk au dominat jocul și au avut primele ocazii ale partide, prin căpitanul Son, al cărui șut din careu a fost blocat de Hranac (12), și prin Kangin Lee (14), cu un șut din afara careului expediat de starul lui PSG, respins de Kovar.

Cehia, care a revenit la Cupa Mondială după o absență de 20 de ani, a avut o prestație palidă, fiind periculoasă într-o singură situație în prima repriză, prin Soucek (22), care a reluat pe lângă poartă la cornerul executat de Sojka.

Son a mai avut două oportunități pe finalul primei reprize, dar a fost imprecis în ambele situații cu șuturi din afara careului (38, 39).

Coreenii au început bine și repriza secundă, dar Kovar l-a blocat pe Inbeom Hwang, care s-a infiltrat în careu (49), iar Jae Sung Lee nu a reușit să profite. Kovar a fost providențial și în fața lui Son (56), scăpat liber în careu.

Împotriva cursului jocului, Cehia a deschis scorul (59), după o fază antologică - Coufal a aruncat lung de la margine, iar căpitanul Krejci a reluat cu capul din 6 metri.

Avantajul echipei antrenate de Miroslav Koubek nu a durat, asiaticii egalând prin Inbeom Hwang (67), lansat de Kangin Lee în careu și după ce jucătorul lui Feyenoord i-a culcat din fentă pe Hranac, Coufal și pe portarul Kovar.

Cehia a avut o tresărire în min. 77, când Soucek a marcat, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Coreea de Sud a marcat golul victoriei prin rezerva Oh (80), care a reluat simplu centrarea perfectă a lui Inbeom Hwang. Oh a fost introdus inspirat de selecționerul Hong, aflat la a doua Cupă Mondială la cârma echipei, după ediția din 2014. Hong deține recordul asiatic de meciuri jucate la Cupa Mondială, 16 la patru ediții (1990, 1994, 1998, 2002).

Cehii au avut șansa egalării în min. 82, dar portarul Kim a respins șutul lui Hlozek, la o nouă aruncare lungă a lui Coufal.

Ultima oportunitate a cehilor a fost șutul lui Sadilek (90+3), reținut de portar.

Coreea de Sud a făcut un pas important spre șaisprezecimile de finală cu acest succes, urmând să joace în continuare cu Mexicul (19 iunie) și cu Africa de Sud (25 iunie). Cehii nu mai au voie să face niciun pas greșit în meciurile cu Africa de Sud (18 iunie) și Mexic (25 iunie).

Coreea de Sud - Cehia 2-1 (0-0)

Au marcat: Inbeom Hwang (67), Hyeongyu Oh (80), respectiv Ladislav Krejci (59).

Guadalajara, Guadalajara Stadium: 44.985 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa A

Au evoluat echipele:

Coreea de Sud: 1. Seunggyu Kim - 2. Hanbeom Lee, 4. Minjae Kim, 3. Gihyuk Lee - 22. Youngwoo Seol, 10. Jae Sung Lee (11. Hee Chan Hwang, 62), 6. Inbeom Hwang (24. Jingyu Kim, 84), 13. Taeseok Lee (25. Jisung Eom, 69) - 8. Seungho Paik (16. Jinseob Park, 84), 7. Heung Min Son (căpitan; 18. Hyeongyu Oh, 69), 19. Kangin Lee. Selecționer: Myung Bo Hong.

Rezerve neutilizate: 12. Bumkeun Song, 21. Hyeonwoo Jo - 5. Taehyeon Kim, 14. Wije Cho, 15. Moonhwan Kim, 23. Jens Castrop, 17. Junho Bae, 20. Hyunjun Yang, 26. Donggyeong Lee, 9. Guesung Cho.

Cehia: 1. Matej Kovar - 6. Stepan Chaloupek, 4. Robin Hranac, 7. Ladislav Krejci (căpitan) - 5. Vladimir Coufal, 22. Tomas Soucek, 24. Alexandr Sojka (13. Mojmir Chytil, 84), 20. Jaroslav Zeleny - 17. Lukas Provod (18. Michal Sadilek, 64), 15. Pavel Sulc (19. Tomas Chory, 64) - 10. Patrik Schick (9. Adam Hlozek, 64). Selecționer: Miroslav Koubek.

Rezerve neutilizate: 16. Jindrich Stanek, 23. Lukas Hornicek - 2. David Zima, 3. Tomas Holes, 14. David Jurasek, 21. David Doudera, 8. Vladimir Darida, 12. Lukas Cerv, 25. Hugo Sochurek, 11. Jan Kuchta, 26. Denis Visinsky.

Arbitru: Amin Mohamed Omar; Mahmoud Abou El-Regal, Ahmed Hossam Taha (toți din Egipt); al patrulea oficial: Juan Calderon (Costa Rica), arbitru asistent de rezervă: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Arbitru video: Mahmoud Ashour (Egipt); arbitri asistenți video: Joe Dickerson (SUA), Marco Di Bello (Italia)

Cartonașe galbene: Gihyuk Lee (90+6). (Agerpres)