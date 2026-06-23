FOTO - Controverse la CM 2026. Un vraci afirmă că a blestemat un superstar înainte de Anglia - Ghana

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Meciul de la Cupa Mondială 2026, Anglia - Ghana, are parte de un fapt bizar. Un vraci a lansat un blestem la adresa unui celebru fotbalist.

Vârful lui Bayern Munchen și al selecționatei Angliei, Harry Kane, a fost blestemat de unul dintre cei mai cunoscuți vraci din Africa, potrivit afirmațiilor vrăjitorului, astfel încât starul englez să nu marcheze contra Ghanei, la Cupa Mondială 2026.

Vraciul Nana Kwaku Bonsam, pregătiri pentru confruntarea cu Harry Kane în Anglia - Ghana

Vraciul Nana Kwaku Bonsam a spus că se pregătește pentru confruntarea cu Harry Kane, afirmând că știe deja ce are de făcut pentru a-l neutraliza, după ce a demonstrat anterior, susține el, de ce este capabil. Nana Kwaku Bonsam a precizat că nu vrea ca atacantul englez să sufere o accidentare gravă, dar și-ar dori ca acesta să nu poată evolua împotriva echipei sale, Ghana, adăugând că va face tot posibilul pentru ca țara să aibă de câștigat contra Angliei.

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????????️ Nana Kwaku Bonsam (Ghanaian traditional priest) on Ghana facing England next:



"I am working on Harry Kane. I have shown what I am capable of before so I know what work I must do to stop him."



"I am not wishing him serious injury. It will be just enough to stop him against… pic.twitter.com/nKGDOqcQm8 — The Touchline | ???? (@TouchlineX) June 22, 2026

”Mă pregătesc pentru Harry Kane. Am arătat deja de ce sunt capabil”

”Mă pregătesc pentru Harry Kane. Am arătat deja de ce sunt capabil, așa că știu ce trebuie să fac pentru a-l opri. Nu îi doresc o accidentare gravă. Va fi suficient doar să nu poată juca împotriva țării mele. Voi face tot posibilul pentru ca Ghana să aibă de câștigat de pe urma acestei situații”, a spus Nana Kwaku Bonsam.

Amintim că vraciul ghanez Bonsam a mai atras atenția și la Cupa Mondială din anul 2014. Atunci, el a susținut public că ar fi fost responsabil pentru problemele la genunchi ale starului lusitan Cristiano Ronaldo.

De menționat este că Harry Kane traversează o formă excelentă, el a marcat de două ori în victoria clară a Angliei, 4-2 contra Croației.

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