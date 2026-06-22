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CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei G

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 22 Iun 2026
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Fotbal2

Rezultatele și clasamentul după meciurile din etapa a doua în Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:

Rezultate:

Luni 15 iunie

Belgia - Egipt 1-1 (0-1), la Seattle,
Au marcat: Mohamed Hany (66, autogol), respectiv Emam Ashour (20).

Iran - Noua Zeelandă 2-2 (1-1), Los Angeles
Au marcat: Ramin Rezaeian (32), Mohammad Mohebbi (64), respectiv Elijah Just (7, 54).

Duminică 21 iunie

Belgia - Iran 0-0, la Los Angeles

Noua Zeelandă - Egipt 1-3 (1-0), la Vancouver
Au marcat: Finn Surman (15), respectiv Mostafa Zico (58), Mohamed Salah (67), Trezeguet (82).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Egipt 2 1 1 0 4-2 4
2 Iran 2 0 2 0 2-2 2
3 Belgia 2 0 2 0 1-1 2
4 Noua Zeelandă 2 0 1 1 3-5 1

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea.

Următoarele meciuri:

Vineri 27 iunie

06:00 Egipt - Iran (Grupa G), Seattle - Seattle Stadium
06:00 Noua Zeelandă - Belgia (Grupa G), Vancouver - BC Place de Vancouver. (Agerpres)

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