Ultimul meci al lui Deschamps pe banca Franţei. Deplânge colapsul din prima repriză contra Angliei: „Prestaţie dezastruoasă”

Didier Deschamps. Foto: Facebook

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, a criticat în termeni duri evoluţia echipei sale din prima repriză a meciului cu Anglia pentru locul al treilea la Cupa Mondială 2026. „Les Bleus” au intrat la vestiare conduşi cu 4-0 şi au cedat în cele din urmă cu 6-4, sâmbătă, la Miami.

Selecţionerul echipei Franţei, Didier Deschamps, a deplâns o primă repriză dezastruoasă a echipei Franţei, care era condusă cu 4-0 la pauză înainte de fi învinsă cu 4-6 în faţa Angliei, în meciul pentru locul trei la Cupa Mondială de fotbal 2026, disputat sâmbătă la Miami, relatează AFP.

Didier Deschamps: "Am avut o prestaţie dezastruoasă în prima repriză"

"Am avut o prestaţie dezastruoasă în prima repriză. A existat o reacţie şi am arătat de ce suntem capabili. Am avut două ocazii de a egala la 4-4. Am început să atacăm mai mult, acesta este stilul nostru de joc", a recunoscut Deschamps, aflat la cârma echipei "Les Bleus" pentru a 185-a şi ultima oară, într-un interviu acordat postului de televiziune M6.

"Măcar a început să semene a prestaţie adevărată, chiar dacă înfrângerea doare", a continuat el, recunoscând că evoluţia slabă din startul meciului a fost şi "vina (sa)". "Probabil că nu am făcut ce trebuia în prima repriză", a adăugat antrenorul Didier Deschamps, care a efectuat patru schimbări la pauză.

Ce spune Didier Deschamps despre parcursul Franței la Cupa Mondială 2026

Analizând parcursul de la Cupa Mondială în ansamblu, Deschamps a recunoscut "dezamăgirea" resimţită de un grup care "pornise la drum cu ambiţii mari", subliniind totodată calitatea relaţiei sale cu echipa: "Pe plan personal, a fost o călătorie cu adevărat minunată alături de ei. Cele opt săptămâni petrecute împreună, încă de la începutul pregătirilor, au fost speciale".

"Am reuşit să realizăm destul de multe lucruri pozitive, am ratat obiectivul în meciul cu Spania, iar ei au jucat excepţional împotriva noastră. Evident, nu este cazul să aruncăm totul la gunoi", a continuat Deschamps.

Deschamps a evidențiat "calitatea fotbalistică" a lotului Franței

În timp ce se pregăteşte să se retragă, selecţionerul francez a subliniat "calitatea fotbalistică" a lotului său.

"Există destui jucători tineri care vor continua să progreseze şi există, într-adevăr, materia primă necesară pentru a obţine în continuare rezultate foarte bune", a zis Deschamps.

"Este sfârşitul a ceva ce a reprezentat tot ce este mai bun", a mai spus Deschamps. "Am început în 2012 punând echipa naţională a Franţei mai presus de orice, pentru că, oricât de mult ai antrena la cele mai mari cluburi din lume, nu există nimic, absolut nimic, care să fie mai presus de echipa naţională a Franţei", a conchis el, vizibil emoţionat.

Vezi și - Top 5 fotbaliști care au devenit virali la Cupa Mondială 2026