FCSB, victorie la debutul în noul sezon de Liga 1

FCSB a învins-o pe FC Argeş cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, în Ghencea, într-un meci din etapa inaugurală a Superligii de fotbal.
Roş-albaştrii au deschis scorul prin Daniel Bîrligea (19), cu o lovitură de cap de la 7 metri, după o lovitură liberă executată de Octavian Popescu. Florin Tănase a majorat diferenţa (45+4 - penalty), după ce Dorinel Oancea l-a faultat în care pe acelaşi Octavian Popescu.
Cu 118 goluri marcate (47 din penalty), Florin Tănase este jucătorul activ cu cele mai multe reuşite pe prima scenă, potrivit site-ului LPF.
FC FCSB - FC Argeş 2-0 (2-0), Stadion Steaua - Bucureşti
Au marcat: Daniel Bîrligea (19), Florin Tănase (45+4 - penalty).
Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Imre Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), George Bogdan Duţă (Bacău); al patrulea oficial: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea)
Arbitru video: Adrian Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Stelian-Constantin Slabu (Braşov)
Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF