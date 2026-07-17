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FCSB, victorie la debutul în noul sezon de Liga 1

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 17 Iul 2026
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FCSB - FC Argeş. Sursa: Agerpres

FCSB a învins-o pe FC Argeş cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, în Ghencea, într-un meci din etapa inaugurală a Superligii de fotbal.

Roş-albaştrii au deschis scorul prin Daniel Bîrligea (19), cu o lovitură de cap de la 7 metri, după o lovitură liberă executată de Octavian Popescu. Florin Tănase a majorat diferenţa (45+4 - penalty), după ce Dorinel Oancea l-a faultat în care pe acelaşi Octavian Popescu.

Cu 118 goluri marcate (47 din penalty), Florin Tănase este jucătorul activ cu cele mai multe reuşite pe prima scenă, potrivit site-ului LPF.

FC FCSB - FC Argeş 2-0 (2-0), Stadion Steaua - Bucureşti

Au marcat: Daniel Bîrligea (19), Florin Tănase (45+4 - penalty).

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Imre Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), George Bogdan Duţă (Bacău); al patrulea oficial: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Adrian Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Stelian-Constantin Slabu (Braşov)

Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF

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